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《與惡》男星助陣爽被美女包圍　樂團團員哀嚎乾瞪眼

記者蔡琛儀／台北報導

新生代樂團傻子與白痴6月數位發行首張專輯《夜長夢少》，實體專輯也在上周五8/16正式推出，並一併釋出新歌《象牙舟》MV，找來在《我們與惡的距離》中，客串由林哲熹飾演的「應思聰」好友「老謝」的夏騰宏出演男主角。

▲▼ 傻子與白痴,夏騰宏,蔡維澤。（圖／相知提供）

▲▼夏騰宏演出傻子與白痴的新歌MV。（圖／相知提供）

▲▼ 傻子與白痴,夏騰宏,蔡維澤。（圖／相知提供）

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導演透過MV建構出一個男人的愛情旅程，歷經不同歲月、更替不同伴侶，最後只剩獨留自己，表現出強大寂寞感，主唱蔡維澤特別在MV裡驚喜出演，其中跟男主角夏騰宏眼神交會一幕，也流露滿滿戲感，蔡維澤笑說：「雖然只出現一幕，但要把情緒表現出來也是很難，我還是乖乖寫歌好了。」而MV男主角夏騰宏在劇中也被一群美女環伺，無法參與演出的團員只能在一旁乾瞪眼，更表示：「下次也要去練演技當男主角！」

成立於2015年的傻子與白痴，由主唱蔡維澤、鼓手徐維均、合成器手葉少菲、貝斯手李沂邦、吉他手鄭光良組成，團員平均年齡22歲，蔡維澤解釋團名由來：「『傻子』和『白痴』分別指忠於自己和隨波逐流的人，希望透過這兩種並存的性格，表達現今年輕人的生活狀態，無論是厭世還是佛系。」去年5月，傻子與白痴奪下第六屆H.O.T.校際原創音樂大賽大專組冠軍，隨後蔡維澤更受邀參加《明日之子》節目，忠於自我的表現，加上導師吳青峰力挺，一路過關斬將順利拿下冠軍，除了人氣迅速飆漲，也帶動樂團知名度。

▲▼ 傻子與白痴,夏騰宏,蔡維澤。（圖／相知提供）

▲▼ 傻子與白痴將舉辦首次大型專場演唱會。（圖／相知提供）

▲▼ 傻子與白痴,夏騰宏,蔡維澤。（圖／相知提供）

傻子與白痴也即將在9月舉辦成軍以來首次大型專場演出「Till 5:10a.m. Tour Part 2」，台北場在一分鐘內火速秒殺完售，也讓還在日本旅行團員聽聞不敢置信：「以為沒有人會買票來看我們，沒想到竟然會秒殺，感恩的心，一定會全力以赴準備這場演出。」

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