周興哲上身全裸炸胸肌！　宣布「2大驚喜」粉絲全瘋了

記者翁子涵／台北報導

周興哲24日起將一連兩天在高雄巨蛋舉辦《你,好不好》演唱會，23日搶先推出新歌《Something about LA》，歌曲講述他出道以來的心情，周興哲說：「這首歌是獻給一直期待著我的小興星們，希望大家一起踏上我的音樂旅途！」

▲周興哲在演唱會前推出新歌。（圖／星空飛騰提供）



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周興哲說：「我想表達出道的心情語錄，情歌是我用歌曲紀錄人生的風格，但也一直努力想創新跟創造不一樣的，所以請粉絲期待，《Something about LA》是全新的周興哲歌曲的第1首！」為了讓大家耳目一新，單曲封面更使用他在L.A.充電時的照片，尤其在游泳池畔露出大胸肌的照片相當吸睛。

▲周興哲秀出胸肌，展現陽光一面。（圖／星空飛騰提供）

周興哲近來為演唱會閉關苦練，卻不小心重感冒，但他就算頭暈不舒服、喉嚨痛，也準時到場練團、開會，讓工作人員看了相當不忍心，周興哲表示：「再苦，也要拼了！」此外，「白鹿」颱風成形逐漸朝台灣前進，主辦方也公佈演唱會如常舉行，為了小興星風雨無阻。

▲周興哲日前赴L.A.充電。（圖／星空飛騰提供）



在台北場造成熱烈迴響的「空中鋼琴」橋段，原本主辦單位表示因場地受限無法重現，但因為高雄歌迷反應熱烈、2場皆秒殺，經紀公司決定加碼斥資七位數，讓周興哲「空中鋼琴」浪漫經典畫面於高雄巨蛋再現。