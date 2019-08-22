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小S超市買蔥…糗拿成「這個」　體積長相差很大！網笑：這頓飯吃得了嗎

記者阮巧雯／綜合報導

藝人小S雖然工作忙碌，但仍然不忘花時間陪家人，也時不時為3位寶貝千金下廚。她22日和大姐一起去超市買菜，想買個蔥，但兩人不知怎麼回事都拿錯，讓小S自嘲笑說：「只能說術業有專攻！」

▲▼小S。（圖／翻攝小S IG）

▲小S雖然工作忙碌，但都會盡量花時間陪家人，也時常為3位女兒下廚。（圖／翻攝自IG／elephantdee）

小S表示太久沒做菜，要為寶貝們下廚，和大姐來到超市要買個蔥，但她卻拿成體積長相都差很大的「澎湖絲瓜」！大姐無言說道：「妳真的夠了！」親自出馬拿了「一把綠色蔬菜」，竟然也拿錯，拿成一把韭菜。逗趣兩人讓網友看了笑說：「果然是姐妹」、「真替孩子們擔心」、「孩子們能順利吃到晚餐嗎」。

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▲▼小S去超市買蔥，卻拿成澎湖絲瓜。（圖／翻攝自IG／elephantdee）

▲小S和大姊去超市買蔥，結果兩人都拿錯。（圖／翻攝自IG／elephantdee）

小S事後也PO出成品，滿桌媽媽料理看起來讓人食指大動，她配圖PO文寫道：「雖然認錯菜，但成品還是讓孩子們歡呼！」超精湛廚藝讓眾人看了相當佩服，表示：「太厲害了！上得了廳堂，下得了廚房。」連超會做菜的藝人李易也留言：「強。」

▲▼小S去超市買蔥，卻拿成澎湖絲瓜。（圖／翻攝自IG／elephantdee）

▲小S最後還是有煮出一桌好菜，好吃到讓女兒們歡呼。（圖／翻攝自IG／elephantdee）

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