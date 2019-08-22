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「聯合公園」麥可亞巡第一站在台灣　開唱前7天宣布「場地更換」

記者蕭采薇／綜合報導

美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）在2017年失去主唱主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington），團員麥克（Mike Shinoda）一直努力走出對方離開的陰影。終於在2019年展開個人巡迴，亞洲第一站就是台灣。主辦單位於22日宣佈，演出將更改地點。

▲▼聯合公園團員MIKE SHINIDA，8月底來台開唱。（圖／EAGLELIFE提供）

▲聯合公園團員MIKE SHINIDA，8月底將來台開唱。（圖／EAGLELIFE提供）

隨著2019年初啟動之世界巡迴帶來的口碑及票房，聯合公園主要成員 Mike Shinoda宣布即將以台灣為首站於 8 月底正式展開亞洲巡迴，並將與英國新興搖滾勁旅 Don Broco 共同演出，藉此宣傳麥可首張個人錄音室專輯《Post Traumatic 創傷之後》。

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主辦單位公告表示：「原定於2019年8月31日在大臺北都會公園舉辦之《MIKE SHINODA OF LINKIN PARK Post Traumatic Tour 2019 in Taipei》演出地點將由大臺北都會公園，更改為ATT SHOW BOX 大直館，演出時間不變。」

主辦單位提醒到，已購買2019年8月31日場次演唱會門票的觀眾，可持完整的紙質原票，於8月31日當晚到「ATT SHOW BOX 大直館」進場觀看演出，無需更換或重新購買門票。更承諾針對更換場地帶來的不便，將為粉絲帶來驚喜的福利。 

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