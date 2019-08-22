3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

記者陳芊秀／綜合報導

日本「帝王級牛郎」羅蘭（Roland）擁有一頭金色長髮，俊美外型，名言是「世界上只有2種男人，我，和除了我以外的」，年收入就高達3億日幣（約台幣8600萬元）。他開設社群網站和網友互動，還大方接受各種提問，其中被酸民嗆「東大生把你當笑話看」，神回應被狂讚太帥了。

▲羅蘭被封為帝王級牛郎，回應酸民質疑被狂讚超帥氣。（圖／翻攝自IG／羅蘭）

網友嗆聲寫道：「東大生把你的事情當笑話看。這麼有自信的話，像我們一樣用功念書，考進好學校就好了嘛，我們在東大等你哦。」羅蘭則回答「對我來說不是去學校，而是蓋學校了。」原來他3月發表自傳小說，將版稅500萬日幣（約台幣149萬元）捐出，給柬埔寨的小孩重建學校，並且獲得當地政府内政部長官頒發感謝狀，IG限時動態曾曬出照片，因此被網友狂讚「神回應，光是氣度就不一樣，帶給人幸福的人言行也不一樣」，還有人反嗆酸民「最棒的大學培養最差勁的人嗎」、「等到和羅蘭一樣有貢獻社會再來說吧。」

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▲羅蘭被自稱東大生的酸民嗆「我們把你當笑話看。」（圖／翻攝自推特／羅蘭）

▲羅蘭曬出牆上照片，「我不是去學校，我是去蓋學校的。」（圖／翻攝自IG／羅蘭）



捐錢蓋學校登上新聞版面，羅蘭又碰上酸民質疑「你捐錢是炒新聞的行為吧？」對此他回答：「不好意思我羅蘭的名字早就已經紅了。幸福是願意分享的人才會比較長久。」他態度幽默，把話題帶出另一個重點「幸福」，讓不少粉絲大讚「真的是溫柔又堅強的人」、「真不愧是羅蘭」、「這名字已經很紅了！」

▲羅蘭被質疑捐錢是炒作新聞想紅，本人親回：「我早就紅了。」（圖／翻攝自推特／羅蘭）

羅蘭18歲時大學退學，選擇入行當男公關，20歲就當上店裡的董事，現在歌舞伎內就開7間店，2018年他創下單月撈金6000萬日幣（約台幣1724萬元）的紀錄。他公開承認整型，除了是牛郎，還身兼模特兒、作家，陪客卻不喝酒，擁有眾多名言如「我要讓全東亞的女孩子都能感到幸福」，加上性感嗓音，多年來高人氣無法動搖。