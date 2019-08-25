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劉以豪太圈粉了！作者阿亞梅：褚克桓是女性「婚前幻想對象」

記者林奕如／專訪

《我們不能是朋友》大結局，掀起討論熱潮，女主角周惟惟有交往3年男友黎皓一，但遇到褚克桓世界變了，褚克桓時而霸氣、時而溫柔，一步步誘惑她成功，戲外也圈粉無數。小說主旨「婚前出軌」掙扎與矛盾，作家阿亞梅笑表示，「褚克桓，就是我給女性婚前幻想完美對象。」

▲劉以豪、郭雪芙《我們不能是朋友》要大結局。（圖／八大提供）

▲劉以豪飾演褚克桓圈粉無數。（圖／八大提供）

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作家阿亞梅年紀和女主角周惟惟一樣，30歲左右面臨結婚成家選擇，參加一場朋友聚會，大家聊到婚姻觀念，有些人準備結婚，放話趁婚前合法偷情，有些人則是已經結婚，聊婚後生活，或是一起八卦討論那個前半生玩很瘋的他，現在娶了老婆很顧家，她說：「發現大家探討最後選擇很有興趣。」催生出讓她想寫《不可能是朋友》小說想法。

▲▼《我們不能是朋友》作者阿亞梅專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼作家阿亞梅習慣書寫小說，留下珍貴手稿。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《我們不能是朋友》作者阿亞梅專訪。（圖／記者黃克翔攝）

出版小說後，阿亞梅沒想過改編電視劇，4位角色「真人化」出現在銀幕上，她力讚演員都演得到位。劉以豪一改之前暖男形象，飾演霸氣褚克桓，人氣更水漲船高，她說：「一開始聽到是他，我滿意外人選，因為這角色很有侵略性，但轉念一想，若是選真的很侵略性的演員，可能效果不會這麼好，劉以豪中和褚克桓，反而演出只有他能演出的褚克桓，妳就覺得很驚喜。」

▲劉以豪、郭雪芙《我們不能是朋友》要大結局了。（圖／八大提供）

▲褚克桓和周惟惟劇中關係引起熱論。（圖／八大提供）

郭雪芙把女主角周惟惟在婚前掙扎，面對誘惑的矛盾，詮釋入木三分，阿亞梅說：「她演得很好，跟之前《喜歡一個人》感覺完全不一樣，其實角色滿多內心戲，不好演出來。」

▲劉以豪《我們不能是朋友》邀郭雪芙露營過夜。（圖／八大提供）

▲阿亞梅稱讚劉以豪演出只有他能演出的褚克桓。（圖／八大提供）

不是小說還是電視劇，周惟惟閨蜜韓可菲都是「風雲人物」，阿亞梅談為何會想創造此角色，「她的個性跟周惟惟是完全相反，存在是為了凸顯周惟惟內心所想。」在傳統觀念裡，好像只有男生能風流，女生就是放蕩，女生也有自我選擇權，敢愛敢恨的「肉食女」，在PTT的西斯版（SEX版）可見到。

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