安宰賢「愛妻形象崩壞」廠商怒砍代言　網看渣男語錄氣炸：你有性感龜X嗎？

記者蕭采薇／綜合報導

南韓夫妻檔安宰賢與具惠善「童話婚姻」破裂後，具惠善率先開砲，連日來雙方交鋒，越來越多夫妻間的私事曝光，其中包括女方痛訴被他嫌棄「乳頭不性感」，讓安宰賢徹底從愛妻好男人崩壞成為渣男。他也為此付出慘痛代價，痛失化妝品代言。

▲安宰賢被具惠善爆料「渣男語錄」。（圖／翻攝自韓網／安宰賢IG）



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安宰賢因演出《來自星星的你》走紅，但2016年就與一起合作韓劇《吸血鬼醫生》的具惠善閃電結婚，他在螢幕前塑造出癡情形象，甚至在綜藝節目《新西遊記》中也不斷拿出愛妻哏，靠著人夫好形象爆紅後狂接代言，事業再創高峰。不過隨著具惠善說出對方稱她「有對不性感的乳頭」後，愛妻愛家形象已徹底崩壞。

▲安宰賢過去就說過「女人的魅力在胸部，越大越好。」（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube）

安宰賢也付出代價，化妝品牌MERBLISS已確定撤銷他的代言。品牌表示：「MERBLISS是以婚禮為概念的追求愛與幸福的品牌。2年前，MERBLISS與安宰賢首次簽約時，認為新婚的安宰賢的痴情形象與我們品牌追求的方向一致，因此與其簽約。」

▲安宰賢代言遭撤換。（圖／翻攝自韓網）

MERBLISS接著打臉道：「目前，安宰賢與具惠善婚姻破裂的爭議成為焦點話題，我們認為這與我們所追求的方向相差甚遠。因此，從現在開始中斷與安宰賢有關的所有廣告內容，也將陸續刪除現有廣告內容。」並為用錯代言人，向使用並信任品牌的顧客們真心道歉。

▲安宰賢愛妻形象崩壞，代言已遭到撤換。（圖／翻攝自安宰賢、具惠善IG）

此外，安宰賢渣男語錄一出，立刻成為網友關注的焦點，「性感乳頭」也成為當日南韓推特熱門話題第一名。更有網友怒嗆：「安宰賢你難道就有性感龜x嗎？」