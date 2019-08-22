ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安宰賢「愛妻形象崩壞」廠商怒砍代言　網看渣男語錄氣炸：你有性感龜X嗎？

記者蕭采薇／綜合報導

南韓夫妻檔安宰賢與具惠善「童話婚姻」破裂後，具惠善率先開砲，連日來雙方交鋒，越來越多夫妻間的私事曝光，其中包括女方痛訴被他嫌棄「乳頭不性感」，讓安宰賢徹底從愛妻好男人崩壞成為渣男。他也為此付出慘痛代價，痛失化妝品代言。

▲安宰賢首發文。（圖／翻攝自韓網／安宰賢IG）

▲安宰賢被具惠善爆料「渣男語錄」。（圖／翻攝自韓網／安宰賢IG）

請繼續往下閱讀...

安宰賢因演出《來自星星的你》走紅，但2016年就與一起合作韓劇《吸血鬼醫生》的具惠善閃電結婚，他在螢幕前塑造出癡情形象，甚至在綜藝節目《新西遊記》中也不斷拿出愛妻哏，靠著人夫好形象爆紅後狂接代言，事業再創高峰。不過隨著具惠善說出對方稱她「有對不性感的乳頭」後，愛妻愛家形象已徹底崩壞。

▲安宰賢喜歡大胸部。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube）

▲安宰賢過去就說過「女人的魅力在胸部，越大越好。」（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube）

安宰賢也付出代價，化妝品牌MERBLISS已確定撤銷他的代言。品牌表示：「MERBLISS是以婚禮為概念的追求愛與幸福的品牌。2年前，MERBLISS與安宰賢首次簽約時，認為新婚的安宰賢的痴情形象與我們品牌追求的方向一致，因此與其簽約。」

▲▼安宰賢代言遭撤換。（圖／翻攝自韓網）

▲安宰賢代言遭撤換。（圖／翻攝自韓網）

MERBLISS接著打臉道：「目前，安宰賢與具惠善婚姻破裂的爭議成為焦點話題，我們認為這與我們所追求的方向相差甚遠。因此，從現在開始中斷與安宰賢有關的所有廣告內容，也將陸續刪除現有廣告內容。」並為用錯代言人，向使用並信任品牌的顧客們真心道歉。

▲安宰賢方被爆要公開所有對話內容。（圖／翻攝自安宰賢、具惠善IG）

▲安宰賢愛妻形象崩壞，代言已遭到撤換。（圖／翻攝自安宰賢、具惠善IG）

此外，安宰賢渣男語錄一出，立刻成為網友關注的焦點，「性感乳頭」也成為當日南韓推特熱門話題第一名。更有網友怒嗆：「安宰賢你難道就有性感龜x嗎？」

推薦閱讀

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

第一位21世紀出生告示牌冠軍！　怪奇比莉《Bad Guy》擠下《Old Town Road》

第一位21世紀出生告示牌冠軍！　怪奇比莉《Bad Guy》擠下《Old Town Road》

I.O.I林娜榮確定簽約新公司　成孝敏師妹「未來動向」曝光

I.O.I林娜榮確定簽約新公司　成孝敏師妹「未來動向」曝光

妙麗的「初戀」其實是跩哥馬份！　艾瑪華森合體湯姆費頓⋯CP粉哭了

妙麗的「初戀」其實是跩哥馬份！　艾瑪華森合體湯姆費頓⋯CP粉哭了

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

MAMA爆：今年不在香港、日本舉辦！　Mnet回應了⋯韓網全吐槽

MAMA爆：今年不在香港、日本舉辦！　Mnet回應了⋯韓網全吐槽

泰勒絲穩交喬歐文3年好事近　被爆「9億3千萬」倫敦買房陪男友

泰勒絲穩交喬歐文3年好事近　被爆「9億3千萬」倫敦買房陪男友

A.R.M.Y沒得休息！BTS「確定推新遊戲」　《花樣年華》背景預告影片曝光

A.R.M.Y沒得休息！BTS「確定推新遊戲」　《花樣年華》背景預告影片曝光

Red Velvet專輯小卡「這張」抽到直接哭出來　網笑翻：Irene走自己的路

Red Velvet專輯小卡「這張」抽到直接哭出來　網笑翻：Irene走自己的路

雷／「姪子愛上姑父」激吻亂倫　《吹落的樹葉》結局狗血灑滿⋯網傻眼

雷／「姪子愛上姑父」激吻亂倫　《吹落的樹葉》結局狗血灑滿⋯網傻眼

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

滴妹「隱藏版哥哥」是他！五官99%神複製　網一看嚇到：比阿滴更像

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

安宰賢, 具惠善

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李毓芬近照曝光「染成整頭金髮」　網驚：好像芭比娃娃！
  2. 8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉上留「慘痛後遺症」…網淚：毀了他童年
  3. 分手5年！鄭爽生日「同框張翰」網瘋了　男友鬆口原因：我安排的
  4. TWICE奪下3獎撂3國語言！子瑜韓文進步　流利飆感言中文也顧到
  5. 懶理飆罵王瞳傳聞　邱琦雯合作品牌上位「時裝設計師」
  6. 周興哲上身全裸炸胸肌！　宣布「2大驚喜」粉絲全瘋了
  7. 何超儀冰島受封「東方碧玉」　竟大膽吃下超臭爛肉！
  8. 7歲亞歷買小吃「我要大薯條」　老闆困惑：我們沒賣…媽一看實物笑翻！
  9. 老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚
  10. 趙麗穎睽違1年復出！　白長裙勾勒「產後媽媽身材」…網友跪了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366