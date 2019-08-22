8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉上留「慘痛後遺症」…網淚：毀了他童年

記者劉宛欣／綜合報導

網路世代崛起，靠著網路一夕爆紅的人不在少數。美國網紅加文湯馬斯（Gavin Thomas）就靠著2014年一段被蜥蜴嚇到的影片，以「假笑男孩」的稱號在網路上爆紅。近來就有大陸網友發現，今年才要滿9歲的加文，似乎在爆紅後，被迫一直要做出招牌的「尷尬又不失禮貌的微笑」，眼周已顯出些微細紋。

▲加文湯馬斯（Gavin Thomas）以「假笑男孩」的梗圖爆紅。（圖／翻攝自微博）

加文因為靠著「假笑」爆紅，接了大大小小的商業活動，被網友發現似乎因為任務式的不斷「擠出假笑」，在臉上留下了後遺症，才剛要滿9歲，眼角竟疑似長出了細紋。網上甚至流出他在參加大型商演活動時，累癱在椅子上的照片，讓許多人表示「本是該無憂無慮的年紀，看了好心疼」。

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▲加文似乎因為不斷「擠出假笑」，眼角疑似長出了細紋。（圖／翻攝自Gavin Thomas微博）



▲加文參加商演，累癱在椅子上。（圖／翻攝自微博）

早前加文的父母接受外媒採訪，表示他們採取了許多保護加文的措施，且說「一切以他的意願為優先」，接下任何邀約前，都先詢問他的意見。至於他的活動收入，父母都存為教育基金，等到他18歲後才能動用。被問到加文如果有一天不想當網紅了，他的媽媽也表示：「我們每天都討論這個問題，如果他一天說，不想做這些了，我會說『好呀』！」表達了對兒子的尊重。

加文湯馬斯在爆紅後活動邀約不斷，推特擁有30多萬的粉絲，微博開通帳號後，至今擁有將近250萬的粉絲，可見在大陸的人氣之火爆。近年他也頻頻出席大陸的各種大型活動，包含微博之夜、微博紅人節，甚至接廣告接到手軟，小小年紀吸金力十足。