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百大DJ Carta「支持港警」台北演出取消！網一看原因笑了

記者洪文／綜合報導

大陸鮮肉DJ Carta為百大DJ第73名，原本預計將在9月7日抵台參加Creamfields Taiwan（奶油田電子音樂節），未料因前一陣子他在個人社群平台張貼「支持港警」，遭到台灣網友批評，並且發起在表演當天「集體背對Carta讓他尷尬」行動，事發7天後，今（22日）確定台灣演出行程取消。

▲▼DJ Carta。（圖／翻攝自DJ Carta臉書）

▲DJ Carta。（圖／翻攝自DJ Carta臉書）

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DJ Carta在14日在Facebook、Instagram貼出「我支持香港警察，你們可以打我了」、「What a Shame for Hong Kong」引發上千名網友留言熱議，「拜託今年奶油田別來台灣了」、「虧你到處飛，我好失望」，還有網友發起表演當天「集體背對Carta讓他尷尬」行動，至今突破600人參與，也有網友呼籲理性，每個人都有言論自由。

▲▼DJ Carta。（圖／翻攝自DJ Carta臉書）

▲DJ Carta支持港警。（圖／翻攝自DJ Carta臉書）

▲▼DJ Carta遭網友抵制。（圖／翻攝自臉書）

▲網友發起「9/7集體背對DJ Carta讓他尷尬」行動。（圖／翻攝自臉書）

事發7天之後，Creamfields Taiwan今（22日）下午在官方Facebook粉絲團公告：「Carta因不可抗力因素無法參與Creamfields Taiwan 2019演出，原定Carta演出時段將由YÅKO擔綱演出。」許多網友笑回：「不可抗力的因素是不敢來嗎？」、「怕了嗎？」也有網友故意開玩笑說：「好可惜」、「不能背對了」、「大家都為他去耶！」

▲▼DJ Carta。（圖／翻攝自DJ Carta臉書）

▲DJ Carta台北演出取消。（圖／翻攝自Crramfields Taiwan臉書）

來自上海的DJ Carta，從小就對電子音樂產生濃厚的興趣，2016年簽進荷蘭知名電子音樂廠牌Spinnin’ Record，成為該廠牌首位華人DJ。他曾在Tomorrowland、Creamfields等各大音樂節演出，2017年首度登上DJ Mag 百大DJ排行榜第92名，2018年躍進至第73名，他的創作單曲《Shanghai》於Youtube點閱累積破千萬次，更被百大DJ Tiësto 播放於各大音樂節中。

DJ Carta取消表演之後，Creamfields Taiwan改由DJ YÅKO上陣。被譽為「亞洲Bass超新星」的YÅKO曾在2018、2019年於英國最大音樂節Creamfields舞台演出，今年5月更登上EDC Las Vegas主舞台，也曾經與與百大DJ NGHTMRE和 Slander同台演出，強烈鮮明Bass曲風造成許多樂迷們喜愛與討論。

Creamfields Taiwan將在9月7日於新北市「大台北都會公園」舉行。

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關鍵字

DJ Carta, 奶油田, Creamfields, Creamfields Taiwan

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