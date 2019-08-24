專訪／周惟惟、褚克桓其實是「這2星座」！《不能是朋友》作者親口揭秘

記者林奕如／專訪

《我們不能是朋友》改編鏡文學作家阿亞梅同名小說，劇中深刻描述女主角周惟惟在婚前猶豫，面對霸氣褚克桓誘惑卡關了，進而去省思跟眼前這位交往3年、努力存錢買房的黎皓一結婚真的好嗎，每集都掀起熱論。在人物設定上，作家親口揭秘：「周惟惟是天秤座，褚克桓很明顯是獅子座。」

▲周惟惟和褚克桓雙劈，被網友轟毀三觀。（圖／翻攝不能是朋友臉書）



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女主角周惟惟正面臨婚前焦慮問題，阿亞梅設定人物是天秤座，星座特點她幾乎都包辦，容易猶豫不定、框架很多，充滿內心小劇場，在意別人社會眼光，只想做好人，「很多人說這部戲毀三觀，但其實周惟惟三觀很正，她一直在自我譴責，很害怕被高子媛（褚克桓女友）發現，怕自己對黎皓一不忠貞，她有一直提到『想把人生拉回正軌』，一直掙扎到自己喜歡上褚克桓。」

獅子座的褚克桓霸氣十足，愛上了會拿自己的全部去賭愛情。阿亞梅表示，「褚克桓在設定裡是比較霸道的，無論是自己的工作能力或是在愛情中的魅力，他都對自己很有自信。而一隻獅子會怎麼追求自己喜歡的女生呢？狩獵。他設下圈套，等著目標（也就是周惟惟）上鉤，比如他提出800萬過一夜賣房子的交易。故事中還有許多他對周惟惟充滿佔有慾的追求行為，褚克桓的愛是充滿激情和熱情的，儘管周惟惟如何強硬拒絕他，他都會用更濃烈的情感再度接近周惟惟。」

▲《我們不能是朋友》作家阿亞梅。（圖／鏡文學提供）

事實上，阿亞梅2014年開始寫這本小說時，自己也面臨和男友（現是老公）論及婚嫁階段，她選在男友提親前一天，問起媽媽這疑問：「妳怎麼知道嫁這個人是對的？」沒想到母女倆大吵一架，作家笑說：「我媽想說前一天問這問題，所以婚不要結了嗎。但我真的在思考結婚本質，開始想未來如何相處，包括公婆、財產、小孩等，因為結婚就是現實生活。」

▲作家親口揭秘周惟惟星座設定是天秤座。（圖／翻攝不能是朋友臉書）

誠如阿亞梅在小說中所寫「婚姻是墳墓，慎選下葬同伴」，她理性地說，總是要選適合的人，如果現在就有不安疑慮，這些狀況婚後還是會發生，妳不能忽視問題，女生在婚前多思考，把最壞情況都想一遍，如果可以接受，或是有一套應對方式，那就結婚吧！

▲《我們不能是朋友》大結局橋段引起討論。（圖／翻攝愛奇藝）

阿亞梅希望讀者看完這本小說後，明白自己不是為了任何人活著，甚至為了迎合社會、家人、朋友期待，要好好想清楚自己是什麼樣的人、喜歡什麼東西，或是妳真的適合婚姻嗎，她說到此微微一笑：「難怪有一些人看了後覺得很女權作品，因為很多地方談女性自主。」

▲作家阿亞梅在此咖啡廳構思小說。（圖／記者黃克翔攝）

