聲存之戰正式開打　聲林指定遊戲限時開放中！

▲聲林之王2。（圖／ETtoday）

網搜小組／綜合報導

聲存之戰一觸即發，熱情聲力軍募集中！

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》即將在8月23日重磅回歸，除了 2 位重量級導師林宥嘉、蕭敬騰重新回歸外，更吸引了入圍最佳新人獎的歌手王艷薇、GTM成員Masha等高手前往聲林挑戰。

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為了讓聲林的忠實粉絲們更了解聲林中的大小事，特別推出了「聲存之戰」遊戲化網站。

聲存之戰：http://bit.ly/2P7pHSc

藉由遊戲化體驗，邀請粉絲們加入支持選手的戰隊，成為選手最堅強的後盾。獲得最多觀眾支持的戰隊更有機會獲得特殊獎勵，參與的粉絲們也有機會獲得簽名海報，進棚門票及機票等好禮。此外，更可以藉由三堂聲林指定課程，體驗聲存嚴苛的挑戰，陪著選手一起過關斬將。

聲林指定美型課：客製化大頭貼，超過1,100億種穿搭組合，幫你回歸初心，找回自己！

弱肉強食的世界中充斥著爾虞我詐，在日常生活中，常常為了聲存而選擇帶上了名為現實的面具，在生活中掙扎。

第一階段聲林指定美型課中，邀請聲林夥伴們脫下世俗的面具、掙脫生活的枷鎖，重新找回理想的自己。

聲林指定美型課協助網友做出專屬的大頭貼，包含客製化個人五官、髮型外，更額外開放了聲林專屬的動物頭飾和配件，豐富的配件可以創造1,100億種組合，鼓勵聲林夥伴們回歸原始聲林，專注做自己。

沖繩來回機票、聲林之王錄影門票、簽名海報大方送！

為了回饋支持聲存之戰的粉絲們，只要粉絲們完成指定行為，就可獲得聲林點數。累積的點數越多，就可以贏得更多的抽獎機會。獎項包括導師數位化簽名海報、聲林之王錄影門票以及沖繩來回機票等，熱愛聲林之王的粉絲們絕對不可以錯過！

此外，隨著節目開展，還會陸續推出聲林指定求生課以及聲林指定體育課等兩款小遊戲，遊戲中累積的積分將可以幫選手們爭取更多的榮耀。

聲存之戰已經開打，你還在等什麼？

聲存之戰網址：http://bit.ly/2P7pHSc