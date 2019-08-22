老公婚前禁慾！　她忍到洞房「開雞」…一脫崩潰：直接提離婚

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員夫妻檔安宰賢、具惠善，近日爆出婚變，在社群互相發文指控對方，具惠善甚至提及「老公覺得我有一雙不性感的奶頭」，驚人發言令網友大呼根本是在看八點檔。然而相愛容易相處難，夫妻之間離婚的理由千奇百怪，律師李怡貞就曾在節目上提到自己遇過的案例，一名人妻控訴老公「老二」太小，無法滿足她，因而訴請離婚。





▲人妻因丈夫「老二」太小，覺得自己受騙。（圖／翻攝自YouTube）

律師謝震武所主持的節目《震震有詞》，曾邀請多位律師大談離婚的各種荒誕理由，律師李怡貞就提及，曾經接過一個案子，丈夫表示自己是一位虔誠的佛教徒，告訴妻子不想要有婚前性行為，女方多次穿上性感內衣誘惑皆未成功，當時還心想遇到可靠的好男人。怎料在結婚當晚，人妻發現丈夫「老二超短小」，覺得自己被騙婚，怒向法院申請撤銷這段婚姻。

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▲丈夫堅持不要婚前性行為，人妻以為遇到真愛。（圖／翻攝自YouTube）

上了法院後，丈夫提出去醫院檢查的報告，賀爾蒙數值一切正常，無法構成騙婚，法官判決人妻敗訴。後律師改變策略，說服女方訴請離婚，最後才因兩人分居已久，法官認定兩人婚姻出現破綻已無法挽回，判決兩人離婚。

▲震震有詞。（影／取自高點電視toptv YouTube）