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金馬初選結果出爐！鄭人碩3部VS.邱澤2部「都通過」搶影帝入場券

▲▼金馬初選，鄭人碩、邱澤。（圖／劇照）

▲鄭人碩主演3部電影《親愛的殺手》、《人面魚 紅衣小女孩外傳》、《寒單》通過金馬初選。（圖／劇照） 

記者林映妤／台北報導

第56屆金馬獎初選結果出爐，鄭人碩主演3部電影《人面魚 紅衣小女孩外傳》、《親愛的殺手》以及《寒單》都各自通過初選，他大幅增加角逐影帝機會；另一位強敵是主演2部電影《第九分局》、《江湖無難事》的邱澤，繼去年以《誰先愛上他》入圍影帝後，有可能連莊拿下金馬入場券！

鄭人碩曾以《醉‧生夢死》、《角頭2：王者再起》2度拿下台北電影獎男配角獎，邱澤則在去年以《誰先愛上他的》榮獲台北電影獎影帝，並順利出征金馬，雖然只有入圍沒拿獎，卻憑藉該片打破偶像包裝，晉升演技派。鄭人碩、邱澤今年作品產量都相當豐富，在本屆金馬有可能成為最強敵手。

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▲▼金馬初選，鄭人碩、邱澤。（圖／劇照）

▲邱澤也有2部片《第九分局》、《江湖無難事》通過初選。（圖／劇照）

另外趙德胤執導、吳可熙編劇主演，入選本屆坎城影展「一種注目」單元的《灼人秘密》、鍾孟宏執導，入選本屆多倫多影展「當代電影世界單元」的《陽光普照》不僅在國際獲肯定，也無意外通過初選。

▲▼鍾孟宏執導新片《陽光普照》集結巫建和、劉冠廷、許光漢、柯淑勤、尹馨、温貞菱與陳以文。（圖／甲上提供）

▲▼鍾孟宏《陽光普照》；趙德胤《灼人秘密》皆通過金馬初選。（圖／甲上提供／岸上影像提供）

▲▼《灼人秘密》湯志偉、吳可熙、夏于喬。（圖／岸上影像提供）

張作驥執導《那個我最親愛的陌生人》、旅美導演陳敏郎籌拍3年的《我的靈魂是愛做的》、今年下半年聲量相當高的熱血體育電影《下半場》、暢銷遊戲改編《返校》，以及藍正龍首度自導自演新片《傻傻愛你傻傻愛我》、李淳、邵雨薇純愛電影《陪你很久很久》都在名單上。

在本屆北影《人面魚》徐若瑄、《傻傻愛你》郭書瑤已正面交鋒過一次，這次有望再度於金馬對決，但影后還有曾以《再見瓦城》入圍的吳可熙帶來好評新作《灼人秘密》，三方都可能搶下影后入場券。第56屆金馬獎11月23日舉行。

第56屆金馬獎通過初選名單

大餓
返校
出發
寒單
狂徒
樂園
下半場
蚵豐村
菠蘿蜜
你的臉
熱帶雨
灼人秘密
陽光普照
第九分局
亡命之途
野雀之詩
狂飆一夢
江湖無難事
親愛的殺手
陪你很久很久
最乖巧的殺人犯
重甲機神：神降臨
我的靈魂是愛做的
比悲傷更悲傷的故事
傻傻愛你，傻傻愛我
那個我最親愛的陌生人
人面魚 紅衣小女孩外傳

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第56屆金馬獎, 金馬獎, 金馬56, 邱澤, 鄭人碩

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