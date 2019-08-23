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專訪／逼未婚妻在爸面前認出軌！「黎皓一2大NG行徑」讓孫其君崩潰

記者林奕如／專訪

孫其君在《我們不能是朋友》飾演工程師男友黎皓一，和周惟惟（郭雪芙 飾）交往3年努力存錢買房，一切照計畫進行，但婚前豬羊變色，女友拔戒指說分手，讓他大失控，甚至做出「當眾逼婚、逼女友在爸面前承認出軌」，這2大NG行徑讓孫其君也十分崩潰：「真的不應該這樣。」

▲▼《我們不能是朋友》孫其君專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲孫其君接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）

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孫其君認為求婚是很私人的事情，自己頂多會邀請至親好友，但絕對不會在大庭廣眾下求婚，給兩人太大壓力了，「有些人會追求浪漫，的確煙火很華麗，但結婚典禮跟求婚只有一天，相處那是一輩子，日子是一起過。」更何況角色黎皓一在眾人面前被拒絕，之後惱羞成怒強套女友戒指，不只女生覺得差勁，連男生看了也搖頭。

▲▼《我們不能是朋友》孫其君專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲孫其君透露演黎皓一最大難度。（圖／記者李毓康攝）

還有一點也是分手大忌，孫其君直呼，如果女友談分手，自己不會追問到底，他坦言，自己跟角色黎皓一相同有過被劈腿經驗，「我可以明白好想說什麼感覺，但是不行，只能自己吞忍下去。」因此黎皓一失控要周惟惟在家人面前承認出軌，他演出時非常掙扎，做好心理建設才上場。

▲▼《我們不能是朋友》孫其君專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲孫其君因黎皓一角色受到關注。（圖／記者李毓康攝）

孫其君成熟表示，「也許有一天還會再見面，也許有可能還會再復合，但在家人面前講這些壞事情，之後真的不能面對了。」這一刻讓入戲觀眾瞬間抽離他其實不是黎皓一，他笑說：「大家真的入戲好深喔！」

他也提到，演黎皓一最難演的地方就是「他的最大優點，也是最大缺點」，像是執著這一點，黎皓一為了買房目標努力省錢，但相反的，若沒達到目標，就會至死方休，容易變死纏爛打。角色人設對他來說是新挑戰，讓大家看到不曾看過的孫其君一面。

▲劉以豪、郭雪芙、孫其君《我們不能是朋友》。（圖／八大電視提供）

▲黎皓一劇中面臨周惟惟論及婚嫁分手崩潰。（圖／八大提供）

今晚將要播出大結局，眾人好奇周惟惟、褚克桓、黎皓一及高子媛4主角情歸何處，孫其君不劇透，但說看完大結局感想，「感情路上沒有對與不對，但有負責任跟不負責任，把它處理好做完，才不會引發後續事情。」

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