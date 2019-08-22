7歲亞歷買小吃「我要大薯條」　老闆困惑：我們沒賣…媽一看實物笑翻！

記者阮巧雯／綜合報導

「台法混血兒」亞歷山大與安德里（肥安，阿弟）兄弟在網路上擁有超高人氣，媽媽王君萍也常常在粉絲專業分享日常生活，兩人高顏值和幽默個性，總是逗樂眾多網友。王君萍22日在臉書分享，晚上帶亞歷去買宵夜，但他卻把油條誤認薯條。

▲亞歷山大（後）與安德里（前）擁有不少粉絲。（圖／翻攝自王君萍IG、Facebook）

王君萍表示，21日晚上帶著亞歷去永和豆漿買宵夜，亞歷突然說：「薯條怎麼這麼大？」當下她忙著跟老闆娘點餐，也沒回頭看亞歷在說什麼。後來亞歷跑到櫃台對老闆娘說：「我想要很大的薯條。」老闆娘回答：「我們沒有賣呦。」只見他馬上跑到檯子前，指著「大薯條」說：「有呀！這個大薯條，超大的，好特別喔！」

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▲亞歷山大以為油條是「大薯條」。（圖／翻攝自王君萍IG、Facebook）

王君萍和老闆娘看了瞬間爆笑，解釋那是油條啦！王君萍也表示：「我好罪過，沒讓他吃過台灣平民美食油條！」不少網友看了都笑說：「亞歷太可愛了」、「想知道他吃了之後的感想」、「比較像吉拿棒啦！」

▲亞歷山大（左）和安德里（右）高顏值兄弟倆，逗趣可愛互動常常讓不少網友笑翻。（圖／翻攝自王君萍IG、Facebook）