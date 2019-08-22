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特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

文／蕭采薇

韓星安宰賢與具惠善「童話婚姻」破滅，連日來雙方交鋒，越來越多夫妻間的私事曝光。不過相對於被眾人唾棄的安宰賢，不論南韓海內外，幾乎網友都站在具惠善這邊。從婚後就少出現在大眾面前，面對已經塑造出「愛妻愛家形象」的安宰賢，具惠善的反擊之路，或許也是所有女人的教科書。

▲具惠善遭爆料破壞了與安宰賢原先協議內容擅自發表離婚消息立場。（圖／CFP）

▲具惠善漂亮的一擊，讓自己先在這場輿論戰中拔得頭籌。（圖／CFP）

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一、先發制人，打破「厭女風氣」

6月「宋宋CP」宣布離婚一事，大家都還記憶猶新。在事情一開始，宋慧喬幾乎被南韓網友一面倒指責，在事情都還沒釐清的狀況下，充斥著「宋慧喬真的沒辦法跟著一個男人太久⋯」、「如果只是因個性問題，怎麼會是宋仲基先提出離婚調解？她是個可怕的女人，這是確定的。」等難聽話都出籠。

當事人保持緘默，最後才被發現，宋仲基雖然率先發出聲明，但宋慧喬才是先選擇離婚調解，努力想維持婚姻的一方。這就是南韓兩性極不平等下的「厭女風氣」，在事情尚不明朗的情況下，最先被歸咎的絕對是女方。

由於不是本人，我並不能說具惠善是看了宋慧喬的先例而決定硬起來，但可以確信的是，身為生長在南韓的女性，她應該很明確知道，不管是社會風氣，或是公司似乎已經站在安宰賢一邊的情況下，唯一能保護自己的，只有自己。

▲具惠善和安宰賢曾一起上《新婚日記》。（圖／翻攝自韓網）

▲具惠善和安宰賢曾一起上《新婚日記》，如今甜蜜也不復見。（圖／翻攝自韓網）

二、文情理並茂

所以具惠善決定先出擊，在安宰賢和公司的聲明發出之前，先在自已的IG宣布這項消息。當然，如果具惠善只是胡亂謾罵，也難免會被對方順水推舟成為「瘋女人」。同時具有小說家身份的具惠善，用詞犀利、刀刀見骨，流暢的敘事方式，說的卻是一個女人最沈痛的心聲。

從一開始的「我會將真相昭告天下」，到把對方「因為妳不性感，妳有不性感的乳頭所以我一定要離婚。」這般誇張言論攤在陽光下，具惠善每一句話都正中安宰賢的要害，甚至在男方反駁後的一小時內，就立刻以事實打臉對方。

對比具惠善文情理並茂，清晰又哀傷的說出自己的痛，安宰賢和經紀公司的言論和聲明完全相形見絀。就連說要公開夫妻倆的對話，都能因為搞錯通訊軟體，被具惠善嗆聲：「我沒用Kakao Talk，別瞎忙了，背叛者。」具大人為自己而戰，而另一方竟可說是「沒一個能打」。

▲具惠善、安宰賢。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢Instagram）

▲具惠善、安宰賢「童話婚姻」破滅。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢Instagram）

三、安宰賢人設崩壞

更讓眾人無法再相信安宰賢的原因，還包括他愛妻愛家形象徹底崩壞。安宰賢因演出《來自星星的你》走紅，不過他在那之後最大的代表作品，就是成為「具惠善的老公」。他在螢幕前塑造出癡情形象，甚至在綜藝節目《新西遊記》中也不斷拿出愛妻哏，靠著人夫好形象爆紅後狂接代言，事業再創高峰。

可是這樣的男人，被妻子說出酒醉後與別的女人聯絡，甚至太太準備的生日大餐，吃沒兩口就出門開趴。每一項事蹟都讓全天下的女人同仇敵愾，而當形象幻滅後，安宰賢自然不再被得到任何的支持，也就造成如今完全被具惠善壓著打的局面。

▲安宰賢喜歡大胸部。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube／具惠善IG）

▲安宰賢如今已全然人設崩壞。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YouTube／具惠善IG）

不過即使人人都站具惠善，還是得好心提醒一句，感情間的問題，究竟孰是孰非，其實最清楚的都只有當事人。吃瓜之餘，也不太需投入而氣到睡不著，以及永遠相信，不論對方怎麼嫌棄妳的乳頭還是乳房，終究都是不愛了的藉口，妳永遠是最美的。

●作者蕭采薇，《ETtoday娛樂星光雲》國際組記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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