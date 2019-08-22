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具惠善心死有預兆！小說延期發行　業界爆料：早就刪光安宰賢

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夫妻檔具惠善、安宰賢21日在IG上曝光爆料對方，安控訴具闖入家裡錄音，具則是心痛反駁「他說我有不性感的乳頭」，搞得兩敗俱傷，引起各界喧嘩。對此，安宰賢形象受損，而具惠善原本預計在8月推出的文學小說《眼淚是愛心形狀》也被迫延期，據悉，裡面有關安的內容早就全部刪除。

▲▼具惠善心死有預兆！小說延期發行　業界爆料：早就刪光安宰賢（圖／翻攝自韓網）

▲▼具惠善原本要發行小說，如今延期了。（圖／翻攝自韓網）

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▲▼具惠善原本要發行小說，如今延期了。（圖／翻攝自韓網）

具惠善以自身戀愛經驗，所撰寫的文學小說《眼淚是愛心形狀》，原預計在8月刊出，她為此在5月接受韓媒聯訪，大方談到戀愛觀、結婚觀，以及過往男友如何對待她，其中包含丈夫安宰賢，她當時感性地說著「如果與安宰賢分開感覺會死掉」，如今成過往雲煙。

據韓媒報導，《眼淚是愛心形狀》發行商認為必須再次確定小說的完成度，加上夫妻倆的紛爭，因此決定延期。此外，小說裡雖主要是以具惠善前男友們的故事為主，內容也有提到她對於動物的愛，幾乎沒有寫到安宰賢，但根據相關人士爆料，「後來書在完成的時候，安宰賢的內容似乎全被刪掉了。」

▲具惠善和安宰賢曾一起上《新婚日記》。（圖／翻攝自韓網）

▲具惠善和安宰賢離婚兩敗俱傷。（圖／翻攝自韓網）

具惠善、安宰賢婚變越演越烈，繼21日雙方紛紛在IG開戰後，安宰賢22日一早又透過媒體爆料「要把KakaoTalk對話訊息全部公開」，但具惠善不到1個小時反嗆：「我不用KakaoTalk，不用白忙了，背叛者。」昔日恩愛的夫妻檔已不復存在。

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