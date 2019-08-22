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接到健保卡電話「千萬別按這數字」！ 一上當個資外洩⋯郭昱晴差點受騙

記者陳芊秀／綜合報導

詐騙手法不斷出怪招，藝人郭昱晴以自身經驗警告「千萬別亂按！」她因演出《麻辣鮮師》的「萬人美」老師走紅，活躍戲劇圈多年，和小6歲的製作人林宣廷結婚後，41歲生下兒子LINGO，原本時常分享育兒生活，22日突然爆出收到詐騙電話，提醒大家千萬別上當！

▲▼《麻辣鮮師》「萬人美」郭昱晴碰上詐騙電話。（圖／翻攝自臉書／郭昱晴）

▲《麻辣鮮師》「萬人美老師」郭昱晴碰上詐騙電話。（圖／翻攝自臉書／郭昱晴）

郭昱晴一早接受詐騙電話，而且電話那頭語音說，健保卡因為違規使用遭到停卡，如果想知道詳情，要按「9」接專人，她趕緊提醒，「這時候大家千萬別亂按！因為他可能會要你按照步驟，接著就會竊取你的個資！掛掉電話就對了！165防詐騙專線報案！」

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▲▼郭昱晴。（圖／翻攝自臉書／郭昱晴）

▲郭昱晴一早接到電話，意外發現是詐騙來電。（圖／翻攝自臉書／郭昱晴）

▲▼《麻辣鮮師》「萬人美」郭昱晴碰上詐騙電話。（圖／翻攝自臉書／郭昱晴）

▲郭昱晴提醒，電話千萬別亂按「9」，個資這時會被竊取。（圖／翻攝自臉書／郭昱晴）

此外，郭昱晴也轉貼搜尋到的訊息，包括民眾接到電話告知「欠費將被鎖卡、健保卡被盜用、有違規紀錄」，切勿依指示做任何動作。而健保署強調，該署不會主動以電話語音、簡訊、Line等方式，要求民眾匯款、回電、或點選連結，呼籲民眾若接到任何疑似詐騙電話，可撥打免付費專線0800-030-598查證，或撥165防詐騙電話報案。

郭昱晴的貼文火速掀起分享潮，有網友表示接過一樣的電話，她分享自己接聽過程：「我接到的是用語音錄音的……如果不知道，一定會有人照著他的順序操作就真的上當了，真的要小心。」眾人也感嘆詐騙無所不在，「現在詐騙真的很可惡，接電話真的要當心」、「真的很常接到這種電話！」

【郭昱晴臉書全文】

一早，就接到詐騙集團打室內電話⋯⋯
要小心了，現在的詐騙手法，
會用電話那頭的語音告訴你，
你的健保卡因為違規使用遭到停卡，
如果想知道詳情，
要你按「9」接專人⋯⋯
這時候大家千萬別亂按！
因為他可能會要你按照步驟，
接著就會竊取你的個資！
掛掉電話就對了！
打165防詐騙專線報案！

轉貼一下剛剛找到的訊息：
民眾若接到電話告知「欠費將被鎖卡、健保卡被盜用、有違規紀錄」，切勿依指示做任何動作。
健保署強調，該署不會主動以電話語音、簡訊、Line等方式，要求民眾匯款、回電、或點選連結，呼籲民眾若接到任何疑似詐騙電話，可撥打免付費專線0800-030-598查證，或撥165防詐騙電話報案。

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關鍵字

郭昱晴, 詐騙, 健保卡, 麻辣鮮師

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