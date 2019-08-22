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AKB48 Team TP拼搶鏡！　她當眾張開櫻桃嘴「一口吞拳頭」看傻了

記者翁子涵／台北報導

人氣女團AKB48 Team TP和幕後推手陳子鴻日前上節目《娛樂鄉民》，被問如何管理女團的交友狀況？陳子鴻老師笑說33位團員就像是自己的孫女，公司討論出「三禁令」不能談戀愛、不能有曖昧對象、不能和工作人員和家人以外的男性傳LINE，就是希望她們能衝刺事業。

▲ 陳子鴻（左）是女團AKB48 Team TP的幕後推手。（圖／MOMOTV提供）

▲ 陳子鴻（左）是女團AKB48 Team TP的幕後推手。（圖／MOMOTV提供）

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在節目中最美旗手語晴也表演甩大旗，語晴說：「一年半前自己真的很徬徨，當時剛畢業看著同學開始進入職場迎接新生活，當時正陷入低潮，因為被通知團體要暫時解散，自己一度還想去當幼兒園老師，還好有家人的支持和鼓勵，最主要是碰到子鴻老師和製作人冠甫老師，讓這一切充滿希望，現在每天都過得很踏實，因為朝著自己的目標在前進著。」

▲ AKB48 Team TP團員語晴表演耍大旗。（圖／MOMOTV提供）

▲▼AKB48 Team TP團員語晴和詩雅分別表演耍大旗和吞拳頭。（圖／MOMOTV提供）

▲ AKB48 Team TP團員詩雅表演吞拳才藝。（圖／MOMOTV提供）

品涵和詩雅則分別在節目表演疊杯和吞拳頭，品涵說：「這個特殊才藝可以訓練反應和肢體協調能力，自己會好好努力，有一天讓AKB48 Team TP以自己為榮。」 日前她們拍攝新歌ＭＶ《TTP Festival》，隊長詩雅和阿部瑪利亞祭出掃堂腿並搭配下腰動作，順利獲得導演的青睞，也就是「一顆特寫鏡頭」，讓其他團員甘拜下風之餘，也默默練習特殊技能。

AKB48 Team TP這次單曲成績優異，大家也常在辦公室努力加班，陳子鴻透露有次加班時，辦公室的燈突然被關掉、冷氣也停了，「我心想是停電嗎？急忙走出辦公室，發現小夥伴們紛紛收拾好包包要把公司大門上鎖，我連忙出聲阻止大家，我一叫他們大夥也嚇了一跳，原來他們在外面聽到我辦公室有聲音，以為是『好兄弟』造訪，聯想到很多恐怖的情節，於是不管事情沒做完，大家只想逃離公司」。

▲ AKB48 Team TP團員品涵（左起）、詩雅、語晴上節目《娛樂鄉民》。（圖／MOMOTV提供）

▲ AKB48 Team TP團員品涵（左起）、詩雅、語晴上節目《娛樂鄉民》。（圖／MOMOTV提供）

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