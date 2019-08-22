鄧紫棋內衣外穿辣翻！罕露「激細鉛筆腿」網一看全傻了：好瘦

記者許皓婷／綜合報導

香港小天后鄧紫棋（G.E.M.）擁有超廣音域及實力唱功，憑著鐵肺唱腔走紅全亞洲，造型風格百變的她，卻鮮少露出一雙美腿，她近期受邀拍攝雜誌封面，不但大膽嘗試了「內衣外穿」，更換上短裙大秀纖細美腿，讓網友看了直呼：「好瘦啊」。

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自Instagram／鄧紫棋）

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鄧紫棋近期和運動品牌Nike以及時尚雜誌《ELLE》合作，其中一套，只見她穿上紅色洋裝，搭配白色短版背心，下擺不規則的設計，更是隱約露出一雙纖細美腿，另一套，她則將運動內衣外穿，搭配卡其色襯衫，意外穿出不同的衝突時尚感。

而鄧紫棋PO出雜誌時尚照後，馬上釣出男友Mark留言，還留了84顆紫色愛心放閃，網友看了也紛紛驚呼：「好瘦啊」、「解解是不是被音樂耽誤了模特路線」、「這麼特別的造型還是很好看」、「身材也太好了吧」。

▲鄧紫棋拍攝時尚雜誌。（圖／翻攝自Instagram／鄧紫棋）

事實上，鄧紫棋過去酷愛穿皮褲，經常被網友揶揄腿粗，但她積極健身，穿皮褲次數大幅減少，造型也更加多變，她更不忘以自身經歷鼓勵粉絲，要對自己有自信，「我的美麗沒有任何人可以拿走！學習愛上自己的獨特，高矮胖瘦各有各的美，健康開心最重要，女生當自強！」正面看待外界的批評聲浪。

而鄧紫棋瘦身成果亮眼，不但成功甩掉過往水腫身材，更在一年內減掉7公斤，她表示最主要的改變是把白米換成燕麥吃，且不加任何調味料，其餘飲食不特別忌口，還有維持一週運動五天，有氧和重訓並重，避免因一昧減脂而忽略鍛練肌肉線條。

▲鄧紫棋瘦身成果亮眼。（圖／翻攝自Instagram／鄧紫棋）