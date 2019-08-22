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寺本莉緒17歲超兇！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光

記者阮巧雯／綜合報導

寺本莉緒是位來自日本廣島新人模特兒，年僅17歲就擁有超兇「傲人G奶」，讓她一夕間爆紅，成為泳裝界新寵兒。她每次上傳照片，都讓網友們看得如癡如醉，近日又上傳身穿性感比基尼照，清純天使臉孔和魔鬼身材，又讓眾人暴動不已。

▲▼17歲日本G奶嫩模寺本莉緒。（圖／翻攝自IG／lespros_rio）

▲▼寺本莉緒年僅17歲，還在讀高中。（圖／翻攝自IG／lespros_rio）

▲▼17歲日本G奶嫩模寺本莉緒。（圖／翻攝自IG／lespros_rio）

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照片中，寺本莉緒身穿白色比基尼，辣露傲人雙峰，兩顆籃球般渾圓大G奶緊緊靠在一起，擠出好深一條「Ｉ字」豪溝！她對著鏡頭露出無辜表情，微濕瀏海配上清純模樣，外套還慵懶的脫到一半，秀出纖瘦香肩，讓網友激動直呼：「太棒了！又可愛！而且我最喜歡白色了」、「太喜歡了」、「想抱緊處理」。

▲▼17歲日本G奶嫩模寺本莉緒。（圖／翻攝自IG／lespros_rio）

▲▼寺本莉緒「超兇G奶」讓網友們暴動不已。（圖／翻攝自IG／lespros_rio）

▲▼17歲日本G奶嫩模寺本莉緒。（圖／翻攝自IG／lespros_rio）

另一張，寺本莉緒身穿亮黃色比基尼，舒服飄在泳池內，一臉幸福模樣，吸睛巨乳浮出水面，不少人看了興奮說道：「胸部救生球！」她出生於2001年11月5日，雖然再3個月就滿18歲，但這「超成人」身材，讓大家都不敢相信她還是個高中生。不少人都紛紛留言表示：「我也17歲，怎麼不一樣」、「我班上都沒這種同學」、「好想跟妳同班」。

▲▼17歲日本G奶嫩模寺本莉緒。（圖／翻攝自IG／lespros_rio）

▲▼很多人都不敢置信寺本莉緒居然還只是個高中生。（圖／翻攝自IG／lespros_rio）

▲▼17歲日本G奶嫩模寺本莉緒。（圖／翻攝自IG／lespros_rio）

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