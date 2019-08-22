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何超儀冰島受封「東方碧玉」　竟大膽吃下超臭爛肉！

記者蔡琛儀／台北報導

何超儀跨足電影監製、籌劃近兩年的音樂紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》，與香港金像獎導演楊紫燁監製的《雙縫》，一同入選素有藝術祭典美譽的「MOViE MOViE：Life is Art盛夏藝術祭」閉幕電影，將於9月12、13日兩天閉幕活動進行全球首映，且13日於百老匯電影中心放映後，何超儀將與擔任監製的老公陳子聰出席觀眾對談交流。

▲▼ 何超儀。（圖／852 Films Ltd提供）

▲▼ 何超儀到冰島拍攝音樂紀錄片。（圖／852 Films Ltd提供）

▲▼ 何超儀。（圖／852 Films Ltd提供）

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何超儀籌劃監製音樂紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》多時，特別在去年農曆大年初三領軍何超與海膽仔樂團成員，及香港嘻哈教父MC仁、秋紅樂團主唱Jan Lo、香港戲劇大師詹瑞⽂等人，遠赴冰島拍攝，一行人不但走遍冰島美景與人文，也體驗冰島的音樂與美食，並與當地音樂人交流，在拍攝尾聲時也在當地的一個大型工廠改建的工作室進行一場音樂交流演出，融合搖滾與冰島民族音樂首演《黃飛鴻》經典主題曲《男兒當自強》。

冰島當地電視台與媒體除了報導這個來自亞洲的音樂交流活動，並專訪何超儀與其樂團成員，給予何超儀「東方碧玉」的美稱，何超儀也特別安排帶領大家實際到碧玉御用的傳奇錄⾳室進⾏練團與錄唱。何超儀說，感嘆身為亞洲金融中心重鎮的香港，已擠進近年世界排名前十大最不快樂的區域，但曾歷經破產的冰島，卻是年年都在全球最快樂國家的排行前五，因此想透過音樂的觀點，帶領音樂好友們一探冰島人們如何追尋快樂的精神與樣貌。

▲▼ 何超儀。（圖／852 Films Ltd提供）

▲▼ 何超儀和團隊前往冰島，與當地音樂人交流。（圖／852 Films Ltd提供）

▲▼ 何超儀。（圖／852 Films Ltd提供）

何超儀與團員在冰島首都雷克雅維克市區朝聖外觀猶如火箭與壯觀玄武岩地形的哈爾格林姆教堂，並登上制高點鳥瞰白雪覆蓋的冰島市區、和當地歌手暢談音樂理想，也與教堂內壯麗的管風琴司琴手交流對談，團員也發現原來曾在冰島取景的《雷神索爾》，其中的神之領域「阿斯嘉」的雛形靈感原來就是來自這個教堂。此外，他們也到達冰島南部的金圈一帶，巡禮了壯觀的間歇泉，和黃金瀑布。

吃飯時間也是拍攝期間的一大樂事，除了體驗到冰島的龍蝦湯等美食，甚至有主廚介紹大家吃另類冰島主食，像是魚乾、馬肉、鯨魚肉、羊頭等，甚至是奇臭無比的腐鯊魚肉體驗，相當有趣。

▲▼ 何超儀。（圖／852 Films Ltd提供）

▲何超儀和團隊造訪冰島美景。（圖／852 Films Ltd提供）

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