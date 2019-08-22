ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安宰賢維基遭改「X頭鑑定師」！　嫌具惠善不夠性感惹怒網友

記者鄭又菡／綜合報導

韓星安宰賢及具惠善婚變事件持續延燒，越來越多夫妻間私密事也一一曝光，包含女方爆料被他嫌棄「乳頭不性感」，還有網友翻出他曾經在節目上，表達對女生胸部的喜愛，影片曝光後惹怒不少女性網友。而在他的中文維基百科中，甚至被人惡搞把職業欄加入了「乳頭鑑定師」。

►點我看更多【具惠善、安宰賢婚變】相關報導

▲具惠善、安宰賢。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢Instagram）

請繼續往下閱讀...

▲安宰賢的維基百科職業欄中多加入一項「乳頭鑑定師」，暱稱多了一項「安奶頭」。（圖／翻攝自安宰賢維基百科）

具惠善爆出與安宰賢離婚的原因，是男方認為自己不夠性感，甚至還對她說出「因為妳有著不性感的乳頭，所以我要離婚」的侮辱話語。隨即引起眾多網友關注，其中就有疑似想替具惠善出氣的網友，到安宰賢的維基百科職業欄中多加入一項「乳頭鑑定師」，還把暱稱多放了「安奶頭」，不過，目前該資訊都已被更改回來。

▲具惠善、安宰賢。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢Instagram）

▲安宰賢發文控訴具惠善多項不合之處，而具惠善在兩小時內打臉澄清。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢Instagram）

其實，安宰賢在21日發文控訴具惠善，指出已經支付了離婚協議金，但卻被嫌不夠，要求房子所有權，還私闖自己獨居的地方。

對此具惠善在兩小時內發出長文澄清所有事情，表示協議金中包含兩人當初婚禮捐贈給兒童醫院的所有金額，都是她自己付的，因此要求男方歸還一半金額，還有自己只是過去幫忙打掃房子，竟然會成為男方眼中的「闖入家中」，更痛心表示，「丈夫生日那天說想吃牛肉蘿蔔湯，我從凌晨就煮好，但他只吃了一兩勺就都剩下了，出去和外面的人一起開生日派對，當時我就知道他的心已經走遠了。」

推薦閱讀

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

滴妹「隱藏版哥哥」是他！五官99%神複製　網一看嚇到：比阿滴更像

滴妹「隱藏版哥哥」是他！五官99%神複製　網一看嚇到：比阿滴更像

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

具惠善, 安宰賢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了
  2. 演媽沒說服力！42歲陸明君「凍齡沒變」同框王家梁像姐姐
  3. 女星連夜趕工200個鳳梨酥！　秒被搶光一吃「哭笑不得」
  4. 安宰賢拖累《新西遊記》遭逼出面了！韓網：姜虎東其他人犯什麼錯
  5. 安宰賢「愛妻形象崩壞」廠商怒砍代言　網看渣男語錄氣炸：你有性感龜X嗎？
  6. 17歲超兇女高中生！外套半脫網驚呆　炸出「G級籃球雙峰」緊貼…Ｉ字豪溝全看光
  7. 安宰賢維基遭改「X頭鑑定師」！　嫌具惠善不夠性感惹怒網友
  8. 道歉記者會「佈置藏玄機」　謝忻親揭內幕：讓我穩定！
  9. 百大DJ Carta「支持港警」台北演出取消！網一看原因笑了
  10. 《花甲》江常輝10年不跟親哥說話　對大嫂比較有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366