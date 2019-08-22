安宰賢維基遭改「X頭鑑定師」！　嫌具惠善不夠性感惹怒網友

記者鄭又菡／綜合報導

韓星安宰賢及具惠善婚變事件持續延燒，越來越多夫妻間私密事也一一曝光，包含女方爆料被他嫌棄「乳頭不性感」，還有網友翻出他曾經在節目上，表達對女生胸部的喜愛，影片曝光後惹怒不少女性網友。而在他的中文維基百科中，甚至被人惡搞把職業欄加入了「乳頭鑑定師」。

►點我看更多【具惠善、安宰賢婚變】相關報導

請繼續往下閱讀...

▲安宰賢的維基百科職業欄中多加入一項「乳頭鑑定師」，暱稱多了一項「安奶頭」。（圖／翻攝自安宰賢維基百科）

具惠善爆出與安宰賢離婚的原因，是男方認為自己不夠性感，甚至還對她說出「因為妳有著不性感的乳頭，所以我要離婚」的侮辱話語。隨即引起眾多網友關注，其中就有疑似想替具惠善出氣的網友，到安宰賢的維基百科職業欄中多加入一項「乳頭鑑定師」，還把暱稱多放了「安奶頭」，不過，目前該資訊都已被更改回來。

▲安宰賢發文控訴具惠善多項不合之處，而具惠善在兩小時內打臉澄清。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢Instagram）

其實，安宰賢在21日發文控訴具惠善，指出已經支付了離婚協議金，但卻被嫌不夠，要求房子所有權，還私闖自己獨居的地方。

對此具惠善在兩小時內發出長文澄清所有事情，表示協議金中包含兩人當初婚禮捐贈給兒童醫院的所有金額，都是她自己付的，因此要求男方歸還一半金額，還有自己只是過去幫忙打掃房子，竟然會成為男方眼中的「闖入家中」，更痛心表示，「丈夫生日那天說想吃牛肉蘿蔔湯，我從凌晨就煮好，但他只吃了一兩勺就都剩下了，出去和外面的人一起開生日派對，當時我就知道他的心已經走遠了。」