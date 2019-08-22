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《101》李鎭赫確定SOLO出道！　粉絲反應超兩極

記者劉宛欣／綜合報導

《PRODUCE X 101》出道團X1將於27日正式出道，而同為參賽者之一的UP10TION成員李鎭赫，被視為本季最大遺珠。李鎭赫所屬經紀公司在節目結束之後，積極安排各項個人活動，包括粉絲見面會、各大綜藝節目，今（22）更傳出李鎭赫確定SOLO出道的消息，令粉絲相當振奮。

▲李鎮赫確定SOLO出道。（圖／翻攝自TOP Media臉書、官網）

▲李鎭赫確定SOLO出道。（圖／翻攝自TOP Media臉書、官網）

李鎭赫雖於《PRODUCE X 101》決賽中淘汰，在比賽結束之後便馬不停蹄地出演各大綜藝節目，包含《黃金漁場 Radio Star》、《姐姐家的沙龍》、《獨族App》，以及拍攝個人畫報等等，展現了多元樣貌。韓媒近日甚至報導，多位歌謠界人士證實，李鎭赫已確定要個人SOLO出道，時間約莫在10月底。

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對此，李鎭赫所屬經紀公司TOP Media也作出了回應，表示「的確有讓李鎭赫SOLO的計劃，但時間尚未確定」，消息獲得證實。此外，他8月在首爾舉辦粉絲見面會，獲得很大的迴響，而不單是在南韓，他在海外的人氣也極高，經紀公司因此決定追加海外場，目前確定的地點有泰國及台灣。

▲李鎮赫八月初於首爾成功舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝自李鎮赫Instagram）

▲李鎭赫八月初於首爾成功舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝自李鎮赫Instagram）

消息一經證實，網友紛紛興奮留言「經紀公司有在好好做事」、「期待在打歌節目上跟宇碩相見的樣子」，但另一方面，同在節目獲得高人氣的MYTEEN成員金國憲、宋有彬，日前才剛證實要組雙人組合，MYTEEN就馬上宣布了解散，因此也有粉絲擔憂表示「那UP10TION呢？也照顧一下原團團員們吧」、「才剛看到MYTEEN解散的新聞，真令人不安」。

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關鍵字

李鎮赫, PRODUCEX101, SOLO, TOPMEDIA

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