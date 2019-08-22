【蜘蛛人退出MCU】《猛毒2》有望重返R級！索尼「嚐到甜頭」爆關鍵變數

記者林映妤／綜合報導

迪士尼與索尼影業21日驚爆協商失敗，兩家公司終止合作，導致《蜘蛛人》將會退出漫威電影宇宙（MCU），震驚許多影迷。然而《ScreenRant》報導，這一重大決定，有可能讓索尼手上的《猛毒2》成為R級（17歲以下未成年觀眾必須由父母或者監護人陪伴才能觀看）電影！

索尼影業去年以《蜘蛛人：新宇宙》奪下奧斯卡最佳動畫獎，由湯姆哈迪（Tom Hardy）主演的《猛毒》也創下全球票房8.56億美金（約新台幣268.5億元）成績，穩坐2018年全球票房第6名，成為一大驚喜，更確定要推出續集。

索尼手上的漫威牌目前打得漂亮，除了《猛毒2》，還有蜘蛛人反派角色「吸血鬼莫比亞斯」獨立電影《Morbius》等衍生計畫，若迪士尼與索尼合作真的確定破局，那麼外媒推測，《猛毒2》有可能從首集的PG-13（13歲以下兒童需父母陪同）重返R級。

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▲《蜘蛛人》退出MCU，讓《猛毒2》有望回歸R級？（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照／《猛毒》劇照）

《猛毒》第一集由R級改為PG-13獲得票房上的成功，令許多人猜測續集應該也是PG-13走向，根據《Variety》報導，當初《猛毒》會改為PG-13就是希望未來能加入MCU，然而現在協商破局，索尼便能按原計畫將《猛毒2》拍成R級。

當然《猛毒2》到底會不會是R級仍充滿變數，一方面是索尼是不是真的被MCU拒於門外還未落實，二是《猛毒》的PG-13也使索尼在全球票房上嚐到甜頭，貿然將續集改回R級是利還是弊誰都無法說準。但事實上從首集就想做R級的湯姆哈迪曾表示希望續集能走R級，而他也加入劇本撰寫行列，有望推動成真。

《猛毒》製片人阿維阿拉德（Avi Arad）曾表示續集不會是R級，但有鑑於角色可能不會加入MCU，他們的思維也有可能改變；至於續集導演安迪席克斯（Andy Serkis）目前還未透露他的想法。

▲蜘蛛人退出MCU，這下倒有望與猛毒合體。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照／《猛毒》劇照）