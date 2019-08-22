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李佳穎想到前男友　「吵架氣到發抖」當場怒摔鏡子

記者蔡琛儀／台北報導

家家近日忙著準備9月7日在台北國際會議中心的「House Party在家裡」演唱會，同時還要籌備新專輯，日前她更是義氣相挺，熬夜探班新歌《沒有錯》搶聽口碑版MV，MV更找來李佳穎擔任女主角，她在劇情中詮釋為愛而傷、情緒起伏大的女子，其中一段生氣的戲碼，她聯想到過去感情經驗，一度氣到發抖，甚至摔破鏡子。

▲▼ 家家,李佳穎。（圖／相信音樂提供）

▲家家新歌MV找來李佳穎合作。（圖／相信音樂提供）

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李佳穎和家家首次合作，一見到面就驚呼：「家家本人太可愛，超像芭比娃娃！」她也表示已經有段時間沒有拍MV，心情有些緊張，「可是也蠻開心的，因為是第一次和家家合作，她原本就是我很喜歡的女歌手，我今天看到本人，覺得她比我想像中可愛，通常都是我被別人說可愛，但我發現家家本人非常非常可愛，很像一個芭比娃娃。」她也笑說平常去KTV會唱家家的《家家酒》，李佳穎在拍攝現場笑說：「不知道有沒有機會請她唱一兩句，天啊，我怎麼那麼不要臉！」

MV講述男女朋友遇到感情波折，彼此卻都不想先示弱，問到現實生活中若跟另一半吵架，會不會是先道歉的一方，李佳穎說：「我是會先道歉，今天劇情裡多半從極度的快樂到極度的憤怒，有幾場生氣的戲，我是氣到發抖，我藉著回想過去的感情經驗，想到曾經跟另一半吵架氣到發抖，今天有一場戲是摔破鏡子，導演要求微微的顫抖和呼吸，就是用當時的心情。」家家也說，「我會先道歉，因為我是比較怕麻煩的人，兩個人如果意見相歧，每次吵同樣的事情，陷入無限循環，我會覺得很麻煩，倒不如就算了，乾脆就讓你。」

▲▼ 家家,李佳穎。（圖／相信音樂提供）

▲家家新歌《沒有錯》推出口碑版MV。（圖／相信音樂提供）

敬業的家家白天工作一整天，晚上又主動要求去探班為工作人員加油打氣，到了現場還和工作人員分享泡維他命C當補充精力，自豪說：「我有泡酵素提神！」卻被一旁工作人員吐槽：「酵素是通便的吧！」讓家家當場大笑：「說錯了，是發泡錠啦！我會用維他命C補充能量。」演唱會購票可至拓元售票系統。

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