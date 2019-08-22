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李榮浩生日下跪求婚　楊丞琳媽媽「意外生氣了！」

記者關韶文／北京報導

全能天后楊丞琳22日現身北京簽約EMI記者會，同時也是李榮浩求婚後首次露面，楊丞琳受訪時大讚李榮浩相當貼心，連《青春住了誰》的VCR中，「希望求婚的時候有朋友在。」李榮浩竟然貼心完成了，不過由於楊丞琳媽媽沒有受邀到現場，隔天竟然意外生氣了！

▲▼楊丞琳。（圖／EMI提供）

▲楊丞琳簽約加入EMi。（圖／EMI提供）

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李榮浩生日時，楊丞琳計畫了一場旅行，沒想到就在晚上12點，李榮浩在房間拿出婚戒向楊丞琳求婚，現場則至少有6名好友、4支手機。楊丞琳受訪時笑說，「可能是因為我VCR中有說要有朋友，他就真的找了我的朋友們！」

李榮浩求婚鑽戒450萬引起話題，楊丞琳大讚真的很亮，「我的指圍本來就真的比較小，戒指雖然偏大，但已經是店家最小的，我是覺得雖然可以改，但是紀念價值更重要，這是他的心意，而且我很喜歡他選的形狀，很像我的個性！」

▲▼ 名人鑽戒 。（圖／翻攝Jlo IG,楊丞琳IG,海瑞溫斯頓提供）

▲▼ 李榮浩貼心準備昂貴鑽戒。（圖／翻攝李榮浩IG）

▲▼ 名人鑽戒 。（圖／翻攝Jlo IG,楊丞琳IG,海瑞溫斯頓提供）

楊丞琳被求婚後，第一時間聯繫楊媽媽，可惜媽媽已經人睡，隔天起來則是相當憤怒，「我有打電話吵醒她，可是她真的睡了，我就留文字讓她起來看到，結果她就相當憤怒，很激動覺得自己怎麼可以不在！但是我也跟我媽開玩笑說，『你嘴巴太大會守不住秘密！』」當時，新聞出來後，楊丞琳出門時總會收到鄰居祝賀，她笑說，「我想今天簽約記者會後，明天鄰居應該也會恭喜啦！」

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