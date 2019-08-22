蔡旻佑罕見認了秘戀她4年！　痛揭對方「變心」關鍵原因

記者翁子涵／台北報導

蔡旻佑今舉辦《變心記》發片記者會，家人都到場力挺，這次他甩開「乖乖牌」形象，大展黑暗、野性面，MV一出還讓媽媽血壓飆高，更在台上直喊：「認不出來了，這是我兒子嗎？」蔡旻佑知道爸媽想買房子，特地準備迷你版玩具別墅讓兩老「望屋止渴」，沒想到媽媽當場淚灑，笑喊：「我還以為是真的房地產」，讓全場笑翻。

▲蔡旻佑今在發片記者會演唱新歌《變心記》。（圖／記者張一中攝）



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呼應新歌《變心記》，恰好演藝圈不少CP戀情都告吹，蔡旻佑笑說：「真的是無心插柳」，連主持人黃子佼都忍不住笑虧：「可能連宋慧喬會離婚，都是你害的。」問及有無被變心的經驗，他先是語重心長說：「有一個女生喜歡了我4年的人，每次送她禮物她都會笑...」，接著說：「可是她現在要上幼稚園，所以變心了。」原來對象是他姪女，一番話逗樂全場，接著嘆：「《我可以》的時候紅極一時，好多人愛我，現在都被變心了只喜歡豪字輩，都喜歡劉以豪、許書豪跟周湯豪啊。」

▲蔡旻佑這次專輯有別於以往，展現黑暗面。（圖／記者張一中攝）



蔡旻佑自認自己沒做過太叛逆的事，唯一就是搬出去住，透露當時跟家人預告了整整一年，後來就直接先斬後奏，但爸爸至今還是很捨不得，會笑罵他：「都不要回來了啊！我們就孤獨終老啊！」讓蔡旻佑哭笑不得，搞笑說：「我就跟他討論房貸我要分擔多少就沒事了」。

▲蔡旻佑象徵性送上「豪宅」給媽媽，讓她當場淚灑。（圖／記者張一中攝）



蔡旻佑也坦言過去媽媽常要介紹對象給他，但都被他拒絕，「後來哥哥結婚，我就如釋重負了」，透露自己從不跟家裡聊感情事，帶女生朋友回家，也只會說是「朋友」，他笑說：「 害怕他們控制我，我媽是老師，習慣就是要把我教好」，被問現在是否單身？他則低調避答。

▲蔡旻佑家人現身力挺，對蔡旻佑「變心」的姪女也超萌登場。（圖／記者張一中攝）