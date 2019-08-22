小甜甜33萬人IG帳號被盜了！　頭像遭刪除…愷樂急幫PO文

記者劉宜庭／綜合報導

藝人張可昀（小甜甜）個性直爽、風趣幽默，近幾年更是瘦身成功，脫離「棉花糖女孩」行列的她，常在社群網站分享一系列美照，個人經營的IG帳號，至今也已累積超過33萬人追蹤，沒想到，她22日卻突然透露，IG目前遭到盜用了。

小甜甜近年來鏟肉成功，先前在3年內甩肉28公斤，至今仍未有絲毫怠惰，直到最近宣布又瘦了7公斤，不但臉變得更尖，雙腿也越來越纖細，整個人足足小了一號，每次分享照片，都會被網友大讚越來越漂亮，IG至今累積超過33萬人追蹤，顯見人氣相當高。

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▲小甜甜IG帳號被盜，目前大頭貼也遭刪除。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）



沒想到，小甜甜苦心經營多年的IG帳號，近來卻遭人盜用，她22日在臉書發出公告，「如果有人有收到的IG（riva0913）傳送的訊息，請大家都不要點開，目前帳號被盜用，請大家多多注意！也可以請大家，幫忙我想想辦法。」文末，她更附上多個「流淚哭臉」符號，流露出無助心情。

▲小甜甜發出公告。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜）

身為小甜甜好友的愷樂（蝴蝶姊姊），當天也幫忙發文通知，「小甜甜的IG被盜了，現在的PO文都不是她本人的。」她也不忘提醒眾人，「大家如果收到ig寄來的mail，千萬不要輕易回覆或按任何確認，因為可能是假郵件要竊取帳號的。」

▲愷樂、小甜甜私下交情相當好。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜）

▲愷樂幫忙發文通知眾人「小甜甜IG帳號被盜了。 」（圖／翻攝自Facebook／小甜甜）