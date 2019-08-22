ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小甜甜33萬人IG帳號被盜了！　頭像遭刪除…愷樂急幫PO文

記者劉宜庭／綜合報導

藝人張可昀（小甜甜）個性直爽、風趣幽默，近幾年更是瘦身成功，脫離「棉花糖女孩」行列的她，常在社群網站分享一系列美照，個人經營的IG帳號，至今也已累積超過33萬人追蹤，沒想到，她22日卻突然透露，IG目前遭到盜用了。

小甜甜近年來鏟肉成功，先前在3年內甩肉28公斤，至今仍未有絲毫怠惰，直到最近宣布又瘦了7公斤，不但臉變得更尖，雙腿也越來越纖細，整個人足足小了一號，每次分享照片，都會被網友大讚越來越漂亮，IG至今累積超過33萬人追蹤，顯見人氣相當高。

▲小甜甜IG帳號被盜，目前大頭貼也遭刪除。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）

請繼續往下閱讀...

▲小甜甜IG帳號被盜，目前大頭貼也遭刪除。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）

沒想到，小甜甜苦心經營多年的IG帳號，近來卻遭人盜用，她22日在臉書發出公告，「如果有人有收到的IG（riva0913）傳送的訊息，請大家都不要點開，目前帳號被盜用，請大家多多注意！也可以請大家，幫忙我想想辦法。」文末，她更附上多個「流淚哭臉」符號，流露出無助心情。

▲愷樂幫忙發文通知眾人「小甜甜IG帳號被盜了。 」（圖／翻攝自Facebook／小甜甜）

▲小甜甜發出公告。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜）

身為小甜甜好友的愷樂（蝴蝶姊姊），當天也幫忙發文通知，「小甜甜的IG被盜了，現在的PO文都不是她本人的。」她也不忘提醒眾人，「大家如果收到ig寄來的mail，千萬不要輕易回覆或按任何確認，因為可能是假郵件要竊取帳號的。」

▲愷樂幫忙發文通知眾人「小甜甜IG帳號被盜了。 」（圖／翻攝自Facebook／小甜甜）

▲愷樂、小甜甜私下交情相當好。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜）

▲愷樂幫忙發文通知眾人「小甜甜IG帳號被盜了。」（圖／翻攝自Instagram／愷樂）

▲愷樂幫忙發文通知眾人「小甜甜IG帳號被盜了。 」（圖／翻攝自Facebook／小甜甜）

推薦閱讀

Angelababy機場「下衣失蹤」！　嫩腿「白到發光」回頭率超高

Angelababy機場「下衣失蹤」！　嫩腿「白到發光」回頭率超高

愛紗錄《玩很大》崩潰落淚了！　「我這麼努力…」網心疼到跟著哭

愛紗錄《玩很大》崩潰落淚了！　「我這麼努力…」網心疼到跟著哭

五月天石頭老婆緊急送醫　急診室「深情護妻2hr」病床守候畫面曝

五月天石頭老婆緊急送醫　急診室「深情護妻2hr」病床守候畫面曝

瑀熙洗「帝王級殘廢澡」超羞畫面曝光！　酷炫一看大驚：草莓

瑀熙洗「帝王級殘廢澡」超羞畫面曝光！　酷炫一看大驚：草莓

《博恩夜夜秀》第3季出爐！　「主持人、場次全曝光」

《博恩夜夜秀》第3季出爐！　「主持人、場次全曝光」

《玩很大》元元褲子太短「美尻形狀」被看光！　邪惡視角掀暴動

《玩很大》元元褲子太短「美尻形狀」被看光！　邪惡視角掀暴動

避免4歲兒子被問「爸爸去哪兒」　麻衣用這招最方便

避免4歲兒子被問「爸爸去哪兒」　麻衣用這招最方便

「最美魚販」變超兇美人魚　網跪求比基尼正面照…她轉過來了！

「最美魚販」變超兇美人魚　網跪求比基尼正面照…她轉過來了！

冰箱東西「只能45度朝外放」！　女星超狂舉動有原因…Sandy驚叫：好可怕

冰箱東西「只能45度朝外放」！　女星超狂舉動有原因…Sandy驚叫：好可怕

賴琳恩出門看牙醫「穿超辣」！　外套一下滑…網友全瘋了

賴琳恩出門看牙醫「穿超辣」！　外套一下滑…網友全瘋了

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小甜甜, 張可昀, 愷樂, 蝴蝶姊姊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周冬雨曬舊照笑問「哪張是5年前」　一句話神回網笑翻：妳這機靈鬼！
  2. 【蜘蛛人退出MCU】《猛毒2》有望重返R級！索尼「嚐到甜頭」爆關鍵變數
  3. TWICE紅毯新造型曝光！MoMo遞麥乾在原地⋯下秒尷尬傻笑
  4. 等3年！楊丞琳終於宣布「好消息」　神秘透露：剩一半了
  5. 朱海君約會開車門驚見「副駕駛座有人」...男友要求3人行她氣炸！
  6. 誤會了！李榮浩求婚「不在海上」　楊丞琳首露面還原❤
  7. 李榮浩生日下跪求婚　楊丞琳媽媽「意外生氣了！」
  8. 蔡旻佑罕見認了秘戀她4年！　痛揭對方「變心」關鍵原因
  9. 《微微一笑》3年了！楊洋露面寵鄭爽「貝微微生日快樂」　全場尖叫聲狂炸
  10. 小甜甜33萬人IG帳號被盜了！　頭像遭刪除…愷樂急幫PO文

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366