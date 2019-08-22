《微微一笑》3年了！楊洋露面寵鄭爽「貝微微生日快樂」　全場尖叫聲狂炸

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星鄭爽在2019年迎來出道10周年，同時22日也是她的28歲生日，選在這天舉辦生日會格外有意義。在明星的生日會中，不可少的就是其他藝人的生日祝福，鄭爽也沒有例外，一票好友錄製影片為她慶生，當中楊洋一出現全場爆出尖叫聲。

祝福影片中出現了多位鄭爽的朋友或過去合作過的明星，包括馬天宇、楊紫、俞灝明、蔡康永，以及楊洋，在楊洋畫面出現時，現場的尖叫聲完全蓋過影片聲音，可見粉絲心情有多激動。

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楊洋和鄭爽在2016年時合作了電視劇《微微一笑很傾城》，分別飾演「肖奈」和「貝微微」，播出時口碑、話題、收視率全豐收，「傾城夫婦」成為無數劇迷的心中的最愛，也成功讓兩人的事業攀上顛峰，即使至今已經3年，平時鄭爽、楊洋的互動也不多，但還是有許多粉絲時不時重新刷劇，回味肖奈與貝微微的愛情故事。

▲▼《微微一笑》3年了，楊洋再次叫鄭爽「貝微微」。（圖／翻攝自微博）

因此這次鄭爽的生日會上，楊洋錄影片祝福，讓所有「傾城夫婦」的CP粉超激動，特別是當楊洋說出：「貝微微，生日快樂。」那瞬間他彷彿再度變身成肖奈，讓粉絲直呼：「一句貝微微把我所有的回憶都勾起來了。」22日不只是鄭爽生日，也是CP粉圓滿的一天。

►楊洋喊鄭爽「貝微微」影片