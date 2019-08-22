ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

誤會了！李榮浩求婚「不在海上」　楊丞琳首露面還原❤

記者關韶文／北京報導

全能天后楊丞琳22日現身北京舉辦簽約EMI記者會，同時也是被李榮浩求婚後首度露面，被問到求婚細節，楊丞琳回憶當時情況，「真的是嚇到哭！當天後來其實有四支手機在拍攝，但畫面要整理一下，因為真的會看到一個瘋婆子在鬼叫！」

▲▼李榮浩跟風曬「變老」，被認出求婚片放閃。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

▲楊丞琳在李榮浩生日當天被求婚。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

請繼續往下閱讀...

適逢每年李榮浩生日，楊丞琳都會在凌晨12點準時發文，而今年也不例外，沒想到一發完兩人合照，房間立刻被敲門，衝進了楊丞琳的六位好友，「我們本來只是要幫他慶生，找金勤一起出去玩，結果我一發完文，他就下跪拿出戒指。」

當時媒體報導李榮浩在海上求婚，楊丞琳還原事情經過，「我們是先去旅行，然後當晚發了我們的合照，我只是請示他能不能這張照片，所以求婚其實是在房間，不是大家想像的順序啦！」

▲▼楊丞琳。（圖／EMI提供）

▲▼楊丞琳簽約EMI，將發行新專輯。（圖／EMI提供）

▲▼楊丞琳。（圖／EMI提供）

事實上，貼心的李榮浩把楊丞琳的話全都聽了進去，當時楊丞琳在《青春住了誰》演唱會VCR中，曾提到自己希望被求婚時有朋友在場，李榮浩也貼心謹記細節。至於婚禮何時舉辦，楊丞琳則說，「我現在滿腦的都是工作、新專輯、演唱會，外加我又穿過這麼多次婚紗，可能之後會再好好規劃。」

推薦閱讀

特／「關於夢想」平凡的人也能不平凡－這群人鄭茵聲

特／「關於夢想」平凡的人也能不平凡－這群人鄭茵聲

張立昂登上小巨蛋了！　世紀同台「老闆娘」周慧敏合唱

張立昂登上小巨蛋了！　世紀同台「老闆娘」周慧敏合唱

哭！S.H.E「18歲成人展」進度曝光　Selina：確定不合體

哭！S.H.E「18歲成人展」進度曝光　Selina：確定不合體

Selina還原「約前夫阿中吃飯」經過　兩人聊到都哭了！

Selina還原「約前夫阿中吃飯」經過　兩人聊到都哭了！

新生代電音製作人DinPei來了！　合作「DJ RayRay」發單曲

新生代電音製作人DinPei來了！　合作「DJ RayRay」發單曲

黃明志預測「第二首破億神曲」將誕生　蕭敬騰神助攻！

黃明志預測「第二首破億神曲」將誕生　蕭敬騰神助攻！

吳青峰登上「古巴哈瓦那」當地新聞！　一個冰雕成為創舉

吳青峰登上「古巴哈瓦那」當地新聞！　一個冰雕成為創舉

劉以豪被封「死不開口」　《比悲傷》讓他變成發片歌手！

劉以豪被封「死不開口」　《比悲傷》讓他變成發片歌手！

Selina全家人抱著哭！　告白任爸：希望他以自己為榮

Selina全家人抱著哭！　告白任爸：希望他以自己為榮

Selina：唱歌對我是一種壓力！　「在家練唱」進度曝光

Selina：唱歌對我是一種壓力！　「在家練唱」進度曝光

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

1億人看過她的片！　「AV女帝」消失10年⋯如今住在下水道

SJ最嚴重口角！希澈、利特動手揮拳⋯上台零互動　粉絲也發現不對勁

具惠善爆發「安宰賢嫌我X頭不性感」逼離婚！　韓網氣炸：難怪跟鄭俊英是好友

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

分享房間照給媽媽　她放大「床頭金屬玩具」：那是幹嘛的…女大生一看尷尬GG！

獨／謝忻收入歸零！ 「靠公務員妹妹救濟」：480萬年收泡湯工作只剩一個

安宰賢爆「為離婚貸款300萬」：公開完整對話！　不到1hr遭具惠善12字反嗆

0前戲亂摸那邊…雞排妹傻眼：就沒Fu！　「A級教學片」誤導行房3地雷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李榮浩, 楊丞琳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　
  2. 健保卡詐騙新手法！　女星接電話「千萬別按這數字」一上當個資外洩
  3. 具惠善心死有預兆！小說延期發行　業界爆料：早就刪光安宰賢
  4. AKB48 Team TP拼搶鏡！　她當眾張開櫻桃嘴「一口吞拳頭」看傻了
  5. 愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！
  6. 睡廢棄廟「靈異探測器」狂叫　Eason崩潰：快撐不下去
  7. 鄧紫棋內衣外穿辣翻！罕露「激細鉛筆腿」網一看全傻了：好瘦
  8. 《聲林之王2》再掀熱潮！　10歲大馬女孩一開口...陶晶瑩驚豔：誰不被打動
  9. 女藝人找人夫出遊...正宮見他神情詭異　看簡訊怒了：竟然要單獨見面！
  10. 張軒睿房間小「像柑仔店一樣」　初和YouTuber合作羞：我很難聊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366