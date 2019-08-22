誤會了！李榮浩求婚「不在海上」　楊丞琳首露面還原❤

記者關韶文／北京報導

全能天后楊丞琳22日現身北京舉辦簽約EMI記者會，同時也是被李榮浩求婚後首度露面，被問到求婚細節，楊丞琳回憶當時情況，「真的是嚇到哭！當天後來其實有四支手機在拍攝，但畫面要整理一下，因為真的會看到一個瘋婆子在鬼叫！」

▲楊丞琳在李榮浩生日當天被求婚。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

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適逢每年李榮浩生日，楊丞琳都會在凌晨12點準時發文，而今年也不例外，沒想到一發完兩人合照，房間立刻被敲門，衝進了楊丞琳的六位好友，「我們本來只是要幫他慶生，找金勤一起出去玩，結果我一發完文，他就下跪拿出戒指。」

當時媒體報導李榮浩在海上求婚，楊丞琳還原事情經過，「我們是先去旅行，然後當晚發了我們的合照，我只是請示他能不能這張照片，所以求婚其實是在房間，不是大家想像的順序啦！」

▲▼楊丞琳簽約EMI，將發行新專輯。（圖／EMI提供）

事實上，貼心的李榮浩把楊丞琳的話全都聽了進去，當時楊丞琳在《青春住了誰》演唱會VCR中，曾提到自己希望被求婚時有朋友在場，李榮浩也貼心謹記細節。至於婚禮何時舉辦，楊丞琳則說，「我現在滿腦的都是工作、新專輯、演唱會，外加我又穿過這麼多次婚紗，可能之後會再好好規劃。」