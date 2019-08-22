鄭秀文《花椒之味》獻唱主題曲　拍MV「回憶又停格在眼前」

記者洪文／綜合報導



香港天后鄭秀文新片《花椒之味》公布主題曲《好好說》台灣版MV，由她親自獻唱。她表示，電影殺青很捨不得與兩位妹妹賴雅妍和李曉峰的感情，「拍MV的時候，當時的回憶又好像停格在眼前了，真的好多事值得回味啊！」

▲鄭秀文拍攝《花椒之味》主題曲MV。（圖／華映提供）



鄭秀文在《花椒之味》與賴雅妍和李曉峰首次合作，三人一拍即合。她認為歸功於好導演和好劇本，「劇本好多笑中有淚，我跟兩個妹妹建立了真摯感情，好不捨得。所以電影殺青時我心情極之複雜，一方面好開心，終於完成一部電影，但另一方面對於角色好不捨得。當我進入這個角色的時候，她的笑、她的經歷或者眼淚，所有情緒都很真實，一切回憶好像都定格了。雖然第一次合作，過程好多事值得回憶。」

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▲《花椒之味》劇照。（圖／華映提供）



《花椒之味》片中3姊妹同父異母，在爸爸的喪禮上第一次相遇，加上要共同解決問題，感情迅速建立。鏡頭後她們一見如故，很快投入角色，比戲中姊妹更情深，甚至會神同步的一起笑一起哭，鄭秀文說：「戲中好多搞笑情節難忘，但感情重頭戲拍攝時，我們互相給予力量，大家更盡情去演出，眼淚互相感染對方，當大家拋出真感情的時候，情節就會好好看，角色也更有血有肉了。」

▲劉德華驚喜客串《花椒之味》。（圖／華映提供）



除了初次合作的演員，感情火速升溫，客串《花椒之味》的劉德華與任賢齊。鄭秀文說：「小齊永遠都是那麼親切，一見到他，心中就好溫暖，而華仔雖然只是客串了幾場戲，當大家正面對如何經營一段男女關係時，一定好有同感和會心微笑。」



《花椒之味》將於9月12日中秋節連假在台上映。