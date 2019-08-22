《中餐廳3》開到義大利「菜單一頁錯7字」　連menu都拼反…陸網罵翻：沒水準！

記者張筱涵／綜合報導

大陸綜藝《中餐廳3》這次到義大利拍攝，菜單自然也是特別準備中英文版本，怎料當菜單曝光後觀眾全看傻了眼，不只連最基本的單字「MENU」都拼錯，夏日紅西柚酸奶（酸奶指優格）的翻譯更是爆笑！

▲《中餐廳3》熱播中。（圖／翻攝自《中餐廳3》微博）



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《中餐廳3》菜單原本是王俊凱負責，但因為實在太累就先睡著了，因此這個重責大任就交給楊紫，擔任店長的黃曉明還親自檢查過一遍，怎料最後成品才一面就錯個7個地方，最令人傻眼的是還不是很難的單字。

1. MENU（菜單）寫成MEUN

2. SOFT DRINK（軟性飲料）寫成SORT DRINK

3. Coca Cola（可口可樂）寫成Coke cola

4. Can（罐）寫成Ting

5. Pearl Milk Tea／Bubble Tea（珍珠奶茶）寫成Pear Milk Tea

6. Summer Grapefruit Yogurt（夏日紅西柚酸奶） 寫成Summer just yogurt

7. Italian Beer（義大利啤酒）寫成Italy Beer

▲《中餐廳3》菜單翻譯錯誤百出。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日爆料微博）

大陸網友看了後都跟著傻眼，「哇，空瓶看的我都笑了，反正所有錘都會被說是人家黑」、「丟人」、「他們是沒收手機不能查了嗎」、「以為他們有時候帶點習慣性的那種中式英文是在搞笑，沒想到是他們的真實水平」。

▲網友反應。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日爆料微博）