28歲辣媽脖子戳成蜂窩慘死！　醫神秘藏屍17分鐘…遺體「七孔流血」夫認屍崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

「整個脖子上都是密密麻麻的針眼，鼻子、眼睛裡都流出了血。」一名28歲長相甜美的人妻驚傳在整型過程中慘死，資料上註明她接受4種填充手術，死亡時間連醫院都不清楚，丈夫悲痛表示，妻子的最後一面是七孔流血，手術室甚至陽春到誇張，連急救器具都沒有，妻子就這樣無辜慘死留下一對雙胞胎兒子，讓丈夫悲痛欲絕。

人妻楊女外型甜美，多次瞞著老公整型，日前她藉口回娘家住幾天，其實是要整型做抽脂隆額手術，事發當下，楊女母親第一個接到通知，等到家人都趕到醫院時，院方只告訴家屬楊女還在昏迷，醫院正在搶救，拒絕家屬探望，楊女老公只好打給急救中心求救，才得知急救中心已經搶救23分鐘，但楊女瞳孔放大，已無生命跡象。

▲28歲辣媽慘死。（圖／翻攝自微博）



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到這裡，楊女老公趙男才知道愛妻在他抵達醫院前17分鐘早就死亡，院方的說法只是在欺瞞家屬，懷疑院方是利用這段時間湮滅證據，因此立刻報警，趙男透露，妻子除了七孔流血，脖子上全是密密麻麻的針孔，有如蜂窩一樣，而醫院的手術室中只有一張躺椅和氧氣筒，其他的急救設備都沒有。

▲28歲辣媽動手術的地方相當陽春。（圖／翻攝自微博）



院方事後出示楊女簽的同意書，但丈夫趙男一看到簽名，堅稱不是老婆的筆跡，而自體脂肪填充的手術屬於二級手術，至少要8個人以上才能動刀，但該醫院的註冊資料中註明只能做一級手術，顯然和規定不符，趙男表示：「最初醫院負責人何丹告訴我的丈母娘，我老婆是額頭脂肪栓塞。我們接到的說法是頸部脂肪栓塞。脂肪栓塞是他們違規操作導致的，主刀醫生也沒有資質。」認為醫院是違法整型。

▲28歲辣媽慘死。（圖／翻攝自微博）