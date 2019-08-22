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懶理飆罵王瞳傳聞　邱琦雯合作品牌上位「時裝設計師」

記者林奕如／台北報導

邱琦雯昨天才爆出怒譙同劇《大時代》王瞳新聞，經紀公司怒發聲明，她懶理這些傳聞，畢業倫敦的卡文迪什設計學院（cavendish college）的她，今透露將首度和服飾品牌合作、擔任時裝設計師：「我想設計的衣服，是考量市場不是秀場的服裝設計，是俐落簡單的線條感，百搭耐看可以走上街頭的哦！」

▲邱琦雯求學時設計的畢業作品，以建築融入服裝之中。（圖／艾迪昇提供）

▲邱琦雯求學時設計的畢業作品，以建築融入服裝之中。（圖／艾迪昇提供）

邱琦雯愛美的天性從小就展露無遺，「我小時候會偷穿媽媽的洋裝或睡衣，有時候還會趁媽媽不注意，偷穿她的高跟鞋、搽口紅」。後來求學，面對課業壓力，也沒能澆熄她慢慢萌發的設計魂，她說：「我對設計衣服的喜愛，是從唸書時，那時候經常會動手修改衣服，越做越有趣，也越做越有成就感。」

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▲邱琦雯求學時設計的畢業作品，以建築融入服裝之中。（圖／艾迪昇提供）

▲邱琦雯即將和品牌合作，擔任時裝設計師。（圖／艾迪昇提供）

她對時尚抱持高度熱忱，甚至還赴英進修時尚服飾課程，求學過程艱辛，遠超過她的想像，她回憶：「老師常常丟功課出來，每天幾乎都要做衣服，每件都自己縫。」此外，課程期間幾乎沒放假，連寒暑假也得製作衣服，她笑自己不服輸個性幫了不少忙，讓她撐過高張力的求學過程。

提到她的畢業製作，邱琦雯露出驕傲神情，她表示自己從建築大師法蘭克蓋瑞的作品得到啟發，將層疊與曲線融入在畢業製作中，最後成品讓老師與同學大為讚賞，她笑說：「真不是我在臭美喔，我那時的設計，算是很新潮喔，現在都還看得到類似概念。」

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邱琦雯, 大時代, 秋月, 王瞳

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