演媽沒說服力！42歲陸明君「凍齡沒變」同框王家梁像姐姐

記者林奕如／台北報導

陸明君演出《薔薇之戀》、《鬥魚》等多部戲，42歲依舊保養得宜，跟王家梁在上一部戲合作是平輩，還有感情糾葛戲，這次衛視中文台《遺失的1/2》卻改演母子，讓陸明君忍不住對王家梁開玩笑大呼：「你好意思演我兒子嗎？」笑翻全場。

▲陸明君保養得宜，控制飲食並且健身。（圖／衛視中文台提供）

觀眾一看到陸明君和王家梁同框，王家梁還要喊她一聲媽，直呼「這個媽也太年輕了！」其實她在劇中也是要從年輕演到熟女，尤其一場少女時期的她坐在婦產科前，正猶豫要不要拿掉孩子時，飾演她哥哥的游安順霸氣安慰：「孩子生下來我養！」還轉頭跟醫生說：「不好意思，我們改產檢！」讓陸明君一秒臉上微笑著滴淚，這一幕讓許多人跟著鼻酸。

請繼續往下閱讀...

▲陸明君和王家梁同框演母子，像姐不像媽。（圖／衛視中文台提供）

私下陸明君保養訣竅很簡單，不拍戲的時候多是吃素，食物也都非常健康像是豆漿、地瓜等，不過拍戲時她也非常體貼製作單位，有什麼吃什麼，有空時不忘去散步或慢跑，連經紀人也都曾「受邀」陪她一起跑步，跑到上坡處陸明君還擔心經紀人體力吃不消，跑在後面保護他，非常貼心。最近陸明君更是完成自己的健身紀錄，連續30天深蹲，最後一天已經可達到深蹲150下的紀錄，保持完美體態。