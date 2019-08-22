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拍片正妹助理「長腿超辣」　原來是茱莉安摩爾17歲女兒！網推：神基因

記者洪文／綜合報導
 
大滿貫影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）在新片《你願意嫁給我老公嗎？》（After the Wedding）和導演丈夫巴特佛萊林區（Bart Freundlich）第4度合作，不過拍攝現場更令人矚目的是兩人的寶貝女兒麗芙佛萊林區（Liv Freundlich）也在拍攝現場擔任製片助理見習，氣質清秀的五官以及白皙長腿，網友狂推：「神基因！」

▲▼茱莉安摩兒、導演老公巴特佛萊林區、女兒麗芙佛萊林區。（圖／達志影像／美聯社）

▲茱莉安摩兒、導演老公巴特佛萊林區、女兒麗芙佛萊林區。（圖／達志影像／美聯社）

談及《你願意嫁給我老公嗎？》與導演老公合作，茱莉安摩爾表示：「拍片時我能馬上感受到我先生的情緒，工作人員可能都還沒察覺，我就會走到鏡頭後問他哪裡不對勁，一起討論解決的方法。」兩人常常在片場展現夫妻默契，她笑說：「雖然老公是導演，但他每次看到我和其他男演員的親熱戲，都還是會吃醋。」

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茱莉安摩爾坦言，和家人一起工作很幸福，但是其中一場她情緒崩潰的戲卻不想讓女兒看見。她笑說：「那場戲有點敏感，所以我讓女兒到屋外去，前前後後我們拍了共8次，但我情緒歇斯底里講話很大聲，結果我女兒在庭院還是聽得一清二楚。不過每天都能和家人一起開車上下班，擁有同樣的熱情並一起參與其中，我很喜歡。」
 
《你願意嫁給我老公嗎？》描述獻身公益的伊莎貝爾（蜜雪兒威廉絲 飾）在印度經營孤兒院，某日，身價千萬的知名企業家泰瑞莎（茱莉安摩爾 飾）表達了贊助的意願，於是伊莎貝爾決定飛往紐約爭取機會，過程中更被邀請參加泰瑞莎女兒的婚禮，看似毫無關聯的一切，卻在伊莎貝爾和舊愛意外重逢後掀起波瀾，往日的糾葛重新浮上檯面，誰能承擔愛的代價？
 
《你願意嫁給我老公嗎？》8月30日在台上映。

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