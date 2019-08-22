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《花甲》江常輝10年不跟親哥說話　對大嫂比較有感

記者林奕如／台北報導

江常輝在《花甲男孩轉大人》深情形象光頭吸引一票粉絲，近期一反過去形象，在《靈異街11號》飾演覺得爸爸偏愛哥哥，而開始花天酒地的敗家子。現實生活中，他也有「老二情節」，小時誤會爸媽比較愛哥哥，想起國中時和哥哥發生無聊爭吵，長達10年不跟彼此說話。

▲江常輝《靈異街11號》飾演敗家子。（圖／凱渥提供）

▲江常輝《靈異街11號》飾演敗家子。（圖／凱渥提供）

江常輝和哥哥個性截然不同，長大後才打開心房，雖然現在已經和好，但兩人交談次數還是很貧乏，比起跟哥哥聊天，跟戲劇系畢業的大嫂反而更有話聊，雖然感覺兄弟倆感情淡薄，但哥哥卻是他最信任的人，誠懇的說雖然當不成朋友，但命卻是可以完全不擔心的交給哥哥。

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他近期新戲詮釋敗家公子哥，開玩笑表示，每次梳化完都有種要去酒店的錯覺，在戲中能赤裸裸的展現人的劣根性，對他人的不耐煩、瞧不起人及貪婪的那一面都無須隱藏，江常輝憶及他在戲中最常做的事情，就是對飾演警察的喜翔出言不遜，對李國毅又打又罵，笑說每當導演喊卡，就很想跪在地上向兩人道歉。

▲江常輝《靈異街11號》飾演敗家子。（圖／凱渥提供）

▲江常輝挑戰不同角色演出。（圖／凱渥提供）

雖然演出靈異題材，但角色沒有碰到任何靈異事件，他個人對於靈異事件滿敬畏，常常覺得聽到很多聲音而被驚醒，想起某年過年他在客房休息時，門突然打開又關上連續兩次，原本以為是家人來確認他是否睡著，沒想到隔天詢問卻沒人做這件事，讓他嚇得安撫自己一定是風造成的，後來完全不敢接近那間客房。

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