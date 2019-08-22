《歡樂頌》女星：澄清要穿白襯衫　蔡康永重提小S家暴...她曝原因

記者林彥君／台北報導



蔡康永與小S主持陸綜《花花萬物2》，本期來賓邀請到因戲劇《歡樂頌》走紅的演員喬欣，她面對蔡康永與小S的犀利提問，先是向外界澄清她住在3億豪宅、家中還可停直升機和200多輛車等傳聞，喬欣透露當時其實沒有想要穿著白襯衫出來做官方澄清。

▲喬欣上小S和蔡康永主持的節目。（圖／friDay影音提供）

而蔡康永卻反問小S，之前澄清和先生的事是穿白襯衫出面嗎？小S直說：「是家暴？」小S在節目中想起當時為澄清烏龍的家暴新聞，自己也是穿白色，「白色好像讓人覺得踏實一點。」

而喬欣在節目中穿了一雙超級高的高跟鞋，讓小S自嘲還好現在都是坐著訪問，被一旁的蔡康永虧，妳又不是沒跟林志玲站在一起過？小S回：「你說那一位退出演藝圈的太太嗎？」小S更曝一次與林志玲拍照，林志玲拍照前對她喊餓，於是小S點了炸雞，結果拍攝成果林志玲瘦到不行，讓小S懷疑她是不是吃完了後又催吐？

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▲喬欣。（圖／friDay影音提供）



喬欣因《歡樂頌》走紅，在劇中結交到好友楊紫，透露自己平時拍戲後就是回到房間，所以幾部戲下來沒交到好朋友，坦言圈內最好的女生朋友只有楊紫，更說自己還會檢查楊紫的每一個訪問，看她被問到圈內最要好的女生朋友時，有沒有說自己，直呼「要當楊紫的唯一。」對此小S說自己佔有慾心態跟喬欣一樣，「大S是我姊，她怎麼可以不把我當唯一！」《花花萬物2》friDay影音播出。

▲小S和蔡康永。（圖／friDay影音提供）

