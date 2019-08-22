劉以豪被郭雪芙裸趴身上激吻　害羞不敢動：她移到太下面了！

記者林奕如／台北報導

郭雪芙、劉以豪主演八大與友松娛樂《我們不能是朋友》，23日即將大結局，觀眾敲碗期待的親密床戲終於登場！一幕郭雪芙在劉以豪身上熱吻，排戲過程竟讓男方頓時語塞，導演馮凱忍不住當場直問：「劉以豪你比郭雪芙還害羞，是不是？！」劉以豪隔了幾秒，吐出說：「因為她真的移動到還蠻下面的地方啦！」郭雪芙則是大聲喊冤：「我沒有碰到你。」

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▲劉以豪、郭雪芙激情滾床。（圖／八大提供）

郭雪芙、劉以豪成為近期最夯的螢幕CP，兩人私交甚篤，合作默契自然不在話下，談起拍攝激情戲，兩人都大方表示不會有負擔，這場戲在拍攝郭雪芙親吻、並在劉以豪的身上游移時，工作人員全部屏息關注，劉以豪面對好友郭雪芙的調情，面露羞澀，還險些笑場。

▲劉以豪拍床戲超害羞。（圖／八大提供）

郭雪芙說，以往遇到需裸露的戲劇情節時，她都會非常害羞，但因為拍攝這場床戲當天，剛好是戲快殺青的日子，若是她扭捏放不開的話，肯定會拍不完，「所以雖然周邊的工作人員幾乎是男生，我還是放開自我，依照導演的指令動作，很認真投入在戲裡的情緒中。」事後當她從劇組人員口中得知劉以豪在拍戲當下看起來很害羞時，郭雪芙忍不住笑說：「因為我都很專注在自己的狀態，所以還真沒看到他害羞的那一面。」

▲郭雪芙劇中飾演周惟惟。（圖／八大提供）

最終回的另一亮點還有明道臨時到片場探班，即興客串演出的彩蛋，而這也是他繼15年前《天國的嫁衣》後，再次參與馮凱導演的作品。聽聞經常有人認為導演馮凱很兇，明道笑說：「導演倒也不是會針對誰罵，他只是中氣很飽，嗓門比較大，可能明明只是說『換鏡位』或是『吃便當』，也會被誤會在罵人啦。」

▲劉以豪、郭雪芙《我們不能是朋友》要大結局了。（圖／八大提供）