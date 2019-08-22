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國外被認出「是謝忻耶！」她羞愧低頭　台灣媽媽溫柔2句話瓦解心牆哭崩

記者李玟儀／綜合報導

女星謝忻與「浩角翔起」阿翔的不倫戀自6月爆發後，引起外界關注，在消失了2個月後，她在21日重回大眾面前。在沉潛的那段期間，她到中東、印度等地當志工懺悔，在新德里時，她遇見來自台灣的一家人，當時下意識低頭怕被認出，但台灣媽媽卻走近，兩句話讓她瞬間飆淚。

▲▼謝忻媒體茶敘。（圖／記者張一中攝）

▲謝忻21日記者會。（圖／記者張一中攝）

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謝忻在新德里準備退房時，4個台灣人有說有笑走了過來，這一家人的腳步聲打亂了她原本平靜的心，自知是做錯事的小孩，她害怕被認出來因此下意識低著頭，但來不及了，小妹妹對著爸爸說：「拔拔，是謝忻欸！」妹妹看著她害羞笑了笑，爸爸問女兒：「是那個謝忻嗎？」這句話讓她更加無地自容，壓低帽簷的同時，腦中又出現這段期間以來各種讓她無法反駁的謾罵及嘲諷。

那個當下，謝忻的心跳加快、呼吸變急促，隨後她隱約感覺到對方家庭竊竊私語，她不敢確定對方是不是在討論自己，只能焦急地希望退房手續再快一點。忽然間，那個家庭的媽媽走過來了，她焦慮地在內心狂吼：「拜託不要靠近我！」對方或許感覺到她的不自在，輕聲告訴她：「沒有關係。」

▲▼謝忻在新德里遇到台灣家庭。（圖／翻攝自謝忻IG）

▲謝忻在新德里遇到台灣家庭。（圖／翻攝自謝忻IG）

那一瞬間謝忻愣住了，全身僵硬站在櫃台前一動也不動，只是看著台灣媽媽的眼睛，對方又說了一次沒有關係後，溫柔地把她擁入懷中說著：「都會過去的。」對方輕柔的聲音、溫暖的擁抱讓她不自覺落淚，她哭濕了對方右邊的肩膀，那時候她想起了自己的媽媽，也是用愛與包容安慰，等待做錯事的她重新再來過。

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謝忻阿翔, 阿翔, 龔淑卿, Grace, 謝忻

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