人帥心也帥！邱澤拳擊場「方塊肌」超猛　私下2個暖舉感動劉奕兒

記者林映妤／台北報導

邱澤在主演國片《第九分局》飾演通靈警探，片中不少武打戲的他其實在當兵時就曾練過散打，電影開拍前他接受了近2個月的武術訓練，更在最新曝光的拳擊場劇照中秀出結實好身材，專業武打架勢帥度破表！

導演王鼎霖表示：「邱澤覺得地上軟墊太多層會妨礙落地動作，主動要求把安全軟墊減到最少的程度。」甚至為追求完美不斷要求加摔，讓他深受感動。

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▲▼《第九分局》邱澤大秀結實身材。（圖／甲上提供）

為了《第九分局》的武打動作戲，邱澤勤練CQC近身格鬥術，將軍警常使用的招式在大銀幕上寫實呈現，「開拍前花了近2個月的時間，每天下午1點到6點做武術和槍支的訓練。」最後拍出的成果讓戲中的資深通靈探長澎恰恰看得目瞪口呆，直言：「就像好萊塢電影一樣精彩！」

至於片中與邱澤一起調查連環殺人案的劉奕兒，動作戲全部親身上陣，動作指導蔡家元表示：「不管是武打的節奏、力道或拉扯，她都掌握得很好。」此外，劉奕兒也透露：「第一次與澤哥對戲時還沒拿到劇組送的護身符，結果他直接把自己的護身符先給我，讓我好感動。」

之後2人對戲時，劉奕兒沒注意到自己因花粉過敏起了疹子，最後卻是邱澤請梳化師來幫忙，意外曝光邱澤私底下的暖男特質。《第九分局》8月29日上映。

▲▼《第九分局》邱澤溫暖舉動讓劉奕兒很感動。（圖／甲上提供）

