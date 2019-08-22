冰箱東西「只能45度朝外放」！　女星超狂舉動有原因…Sandy驚叫：好可怕

記者劉宜庭／綜合報導

在生活中，有些人對於某些事情會過於執著，甚至到了「偏執」的程度。近來，節目《小明星大跟班》就以此為主題，邀來多組夫妻檔控訴另一半的偏執行為，其中，女星陳立芹規定家中物品擺放都必須要「45度朝外」的舉動，令主持人Sandy（吳姍儒）也忍不住驚呼好可怕！

▲鄧廣福控訴陳立芹偏執行為。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

節目上，鄧廣福控訴老婆陳立芹在家中的怪癖，那就是物品擺放都必須維持在45度且朝外，無奈表示：「她說45度才看得清楚每一瓶是什麼東西，但是其實這樣少了很多空間可以運用。」同時，他公開家中冰箱樣貌，果真所有東西都朝著同個方向擺放。

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▲陳立芹冰箱東西全以45度朝外擺放。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲見狀，瞬間面露震驚，形容此舉真的有些瘋狂：「超商都沒有這麼整齊啦。」一旁的Sandy看了也忍不住發出驚嘆聲：「真的欸！」面對現場嘉賓批評「這樣超浪費空間」、「好瘋狂喔」，陳立芹則回說，「可是這樣很清楚啊！」

陳立芹接著解釋，「這是一種感覺，你知道它只要破壞那45度，感覺就會有不好的事情發生，所以我們一定要維持在那個45度的範圍裡面。」不久後，現場螢幕又播放她家中浴室的景象，所有瓶瓶罐罐同樣也是呈現45度，令Sandy驚喊，「天哪，她連洗澡的都這樣！好可怕！超可怕！這是不是生病了？」一旁的憲哥則忍不住勸說，「這真的是有點偏執，以後要改過。」

▲陳立芹浴室物品同樣以45度朝外放。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）