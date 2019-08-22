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金高銀遭酸醜⋯拍完《鬼怪》崩潰消失6個月　「連朋友都不敢見」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經典戲劇《鬼怪》播畢3年，至今還是人們心中必追的戲劇，掀起極大迴響，男、女主角也因此獲得高知名度。沒想到，人氣高漲伴隨著副作用，金高銀（金高恩）事隔3年受訪，首度承認「拍完《鬼怪》自尊心崩盤，因為是沒料想過的崩潰情緒，連朋友都不太見。」

▲▼金高銀因為拍了《鬼怪》，獲得高人氣、知名度。（圖／翻攝自《鬼怪》劇照）

▲金高銀因為拍了《鬼怪》，獲得高人氣、知名度。（圖／翻攝自愛奇藝）

金高銀近來為了宣傳電影與韓媒見面，這也是她拍完《鬼怪》後事隔3年接受採訪，自尊心相當的她，在拍完該部戲劇後，迎來前所未有過的崩潰，「工作久了就會聽到一些事情，我常告訴自己『我不是那樣，我不是，所以沒關係』，在最艱辛的時刻，反而沒什麼事，直到時間過了，一下子就湧上來了，因為是沒料想過的崩潰情緒，連朋友都不太見。」無法用言語說明自己的心情、狀態，所以她乾脆不見朋友。

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▲▼金高銀首度坦言拍完《鬼怪》自尊心崩盤。（圖／翻攝自金高銀IG）

▲金高銀首度坦言拍完《鬼怪》自尊心崩盤。（圖／翻攝自金高銀IG）

「覺得我自己逐漸變渺小。」金高銀原本不太在意外人所說的話，但她當陷入情緒時，就算是別人隨便說出的一句話，她也會全部聽進去，然後悲觀地認為「原來我是這樣的」，自尊心一步一步瓦解。她共花了半年的時間，一點一點地找回自己，克服心情，而她也因為如此變得更堅強。

▲金高銀過去曾因曬出素顏遭酸醜。（圖／翻攝自《鬼怪》劇照、金高銀IG）

▲金高銀過去曾因曬出素顏遭酸醜。（圖／翻攝自金高銀IG）

事實上，金高銀在拍完《鬼怪》後，一舉一動都格外引起關注，就連曬出素顏照，也會有酸民在下方留言「太平凡了」、「像歐巴桑」，隨後她便把IG關了。事隔3年，她首度說出脆弱的一面，也被比對出疑似正是那段時期，令粉絲心疼不已。

▲▼金高銀花了半年找回自己。（圖／翻攝自《鬼怪》劇照、金高銀IG）

▲金高銀花了半年找回自己。（圖／翻攝自金高銀IG）

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