伊薩米勒等了6年！親口證實DC《閃電俠》確定要拍了

記者洪文／綜合報導

「閃電俠」伊薩米勒（Ezra Miller）2014年與DC簽約，華納兄弟承諾將在2018年推出獨立電影《閃電俠》（Flash）。他從那時起在《正義聯盟》、《自殺突擊隊》、《蝙蝠俠對超人》演出，不過獨立電影始終沒有開拍，一度傳出即將換角，如今他親口證實《閃電俠》確定要拍了。

▲《閃電俠》獨立電影延宕多年。（圖／《正義聯盟》劇照，華納兄弟提供）



伊薩米勒向外媒《W Korea》分享接下來的計畫，「好吧！我只能告訴你現在可以說的事情，《怪獸與牠們的產地》第3集以及《閃電俠》已經完全確定了，我正在為我的樂團『Sons of an Illustrious Father』製作更多音樂，我也為自己創作一些歌曲。」

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▲伊薩米勒合約即將到期，粉絲都期待他趕快投入《閃電俠》拍攝。（圖／《正義聯盟》劇照，華納兄弟提供）



由於《水行俠》、《沙贊！》票房成功，華納兄弟有意將《閃電俠》打造輕鬆的基調，不過伊薩米勒3月傳出不滿劇本，希望劇本更加黑暗，才能讓自己更加投入角色，因此他與漫畫編劇格蘭特莫里森（Grant Morrison）撰寫劇本，打算提出新的劇本。當時報導指出，如果華納兄弟不接受劇本，他將放棄演出閃電俠。

從那時起一直沒有《閃電俠》新的消息，一度傳出華納兄弟打算放棄開發「閃電俠」貝瑞艾倫（Barry Allen），直接開發第三代閃電俠「閃電小子」華利威斯特（Wally West）。如今伊薩米勒說出「完全確定」（Absolutely Confirmed）幾乎形同證實這部片確定會拍攝，似乎雙方看來已經達成共識，即將攜手開拍《閃電俠》獨立電影。