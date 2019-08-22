「茄子蛋宇宙」開新支線　《角頭2》反派軋一角...網看完後懂了：是浪流連前傳！

記者蔡琛儀／台北報導

茄子蛋將推出全新專輯《我們以後要結婚》，也將在24日起舉辦北中南巡迴表演「佇這款自作多情的時代」；繼《運將情歌》之後，第二波主打歌《這款自作多情》MV昨天上線，並再度請到《浪流連》女主角陽靚演出，以及以電影《角頭2》再度為台灣觀眾熟悉的香港演員古斌，兩人飾演亡命鴛鴦，令人驚喜的是，《浪流連》男主角高捷也現身客串，《這款自作多情》故事情節彷如《浪流連》前傳，讓網友紛紛敲碗直問：「到底要出完整電影了沒？」

▲▼ 茄子蛋新歌《這款自作多情》MV再度與陽靚、高捷合作 。（圖／艾格普蘭特艾格有限公司提供）

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古斌在劇中飾演冷酷槍手，準備暗殺元康飾演的反派商人陳老闆，未料元康死裡逃生成功，古斌便挾持由陽靚飾演的女伴逃逸，古斌發現陽靚身上滿是傷疤，便悉心照料，兩人因此日久生情，陽靚在MV中做勢開槍威脅要殺掉古斌，古斌則回：「我無所謂。」兩人旋即天雷勾動地火。

而在古斌準備出發對決元康的前一晚，陽靚悠悠地問道：「你覺得，喜歡和愛有何不同？」古斌雖漠然不語，但為保護所愛，還是將陽靚託付給由高捷飾演的蛇頭，將愛人遠離是非爭端，陽靚在船上看到託付給古斌的信物，落入陌生蛇頭手中，讓再次崩潰大哭。

▲▼陽靚和古斌在MV中飾演亡命鴛鴦 。（圖／艾格普蘭特艾格有限公司提供）

陽靚在《這款自作多情》與《浪流連》中，精彩演繹忍受扭曲的愛、日久生情、直到崩潰失序，最後冷眼看待等複雜情緒；而高捷雖然在MV中沒有台詞，但眼神與肢體卻精準表達出對陌生女子及信物的理解。茄子蛋吉他手阿任表示，「歌曲中用心編排的細膩情感，高捷大哥、陽靚和古斌完全表現得淋漓盡致，這首歌是茄子蛋非常喜歡、也很期待的一次嘗試。」

歌曲著墨樂器編曲與人聲處理，例如團員大量的齊聲低鳴、唱和呼應，為歌曲增添層次與互動，當然更少不了茄子蛋招牌的樂器演奏，末段長達1分多鐘的吉他演奏，更是茄子蛋目前作品中最長的一段SOLO。茄子蛋吉他手阿德分享：「希望用幾近歇斯底里的情緒，來呈現出自作多情又怎樣的孤獨感。」跌宕起伏的情緒，搭配結尾刻意淡出的設計，呈現出自我對話時情緒拉扯、喃喃自語的揪心過程。」

▲▼ 高捷和陽靚再度攜手合作 。（圖／艾格普蘭特艾格有限公司提供）