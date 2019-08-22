天蠍具惠善VS.巨蟹安宰賢「契合度100卻離婚」　4關鍵原因愛不下去注定分手

記者李玟儀／綜合報導

韓星安宰賢與具惠善的婚姻變調後，連日來雙方交鋒，越來越多夫妻間的私事曝光，其中包括女方痛訴被他嫌棄「乳頭不性感」，又有網友翻出他曾在節目上表達對女性胸部的喜愛，頓時他成為渣男代表，往事被重提的同時，星座也被網友砲轟。

▲具惠善和安宰賢3年婚姻出問題。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

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安宰賢是巨蟹座，而具惠善是天蠍座，網傳這樣的星座組合契合度高達100，被評為「天生一對」，但現在看來卻是相愛容易相處難。《每日頭條》的星座欄位中分析，巨蟹與天蠍一樣敏感、一樣缺乏安全感、一樣自私、一樣想很多。

一樣敏感

巨蟹與天蠍都喜歡用感覺去探知事物真相，後者智商高但情商略差一點，因此對巨蟹一些試探性或是無心的舉動容易產生誤會，偏偏巨蟹又很容易不按牌理出牌，天蠍會因此反覆思考巨蟹的行為。

一樣缺乏安全感

不僅如此，天蠍座本身因為害怕失去朋友、自我，所以不太容易相信別人，進而導致性格多疑，巨蟹雖然也缺乏安全感，卻可能是因為童年的陰影或是害怕失去自己得到的東西而產生，雙方在相處過程中，天蠍的多疑可能會冷落巨蟹，導致巨蟹懷疑對方的愛。

一樣自私

而在「自私」這方面，天蠍、巨蟹都喜歡保護自己，很多時候都只看到自己的付出，而忘記對方的好，但這部分天蠍比巨蟹好點，因為天蠍懂得「你對我好，我就加倍對你更好」的道理，但巨蟹卻是因為缺乏愛，而會把對方給的愛當作在填補自身缺陷，往往無視天蠍的付出。

一樣想很多

除此之外，天蠍和巨蟹都會想得很多，因為怕失去對方而喜歡試探，這份愛久而久之會成為負擔。不過天蠍面對恐懼願意迎難而上解決，但巨蟹更多時候是逃避、放棄，在巨蟹想逃的時候，天蠍一開始會試著挽留，次數一多天蠍也會放棄。

▲在具惠善心碎爆料後，安宰賢成為最新的渣男代表。（圖／翻攝自安宰賢IG）

巨蟹座的安宰賢在這次婚變中，因為具惠善的爆料成為輿論眾矢之的，被也貼上渣男標籤，連帶讓「巨蟹男」也成話題中心，有位網友表示前男友也是巨蟹座，「跟安宰賢做的事說的話一模一樣。」包括嫌棄胸部不性感、生日時撒謊去約別的女人、在一起時什麼都不做，唯一不同的是，網友在結婚前分手了，而具惠善沒有。

另外網友也整理出近年來，在感情頗受爭議的巨蟹男明星，像是婚內出軌的文章、陶喆，感情世界精彩的薛之謙、汪峰、李宗盛、湯姆克魯斯、周星馳等。不過這不代表巨蟹男就等於渣男，正面教材也不少，像是張學友、梅西等，都是癡情的代表。