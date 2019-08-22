睡廢棄廟「靈異探測器」狂叫　Eason崩潰：快撐不下去

記者許逸群／台北報導

被網友封為「新鬼王」的Eason（黃尹宣），這次直接在鬼門開期間，前往凶案現場執行任務並睡上一晚，腳步聲、呼吸聲、白影幢幢，整個晚上靈異狀況頻頻，他作嘔驚喊：「可以放過我嗎！」

▲Eason挑戰獨自睡在廢棄寺廟。（圖／緯來提供）

Eason在緯來《逃跑吧好兄弟》走過無數個靈異事件瘋傳的廢墟，培養出許多忠實觀眾。這回節目恐怖指數再升級，製作「鬼月特別企劃」，讓Eason挑戰獨自一人住在鬼寺廟一個晚上。向來大膽出名的他，首次要跟阿飄共眠一宿，也坦言非常害怕。

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▲Eason形容現場怪事頻繁。（圖／緯來提供）

廢棄寺廟靈動現象不斷，Eason表示：「我感覺到那個祂，全程都在盯著我看，我嚇傻了，而且我在執行任務時不時聽到腳步聲，越來越大聲。」謝沅瑾老師表示，這裡的山精鬼魅太多，還有當年遭棄屍的亡者怨念太深，才導致靈動這麼頻繁。

恐怖的還在後頭，Eason手持的「靈異探測器」叫個不停，讓他一直喊著「我快撐不下去了」，還感覺有冰冷的鼻息吹在臉龐，「餘光掃到有個黑影躲在柱子後面，甚至連上廁所都清楚聽到從牆壁發出來的奇怪聲響。」他形容整個晚上精神壓力大到幾乎崩潰！