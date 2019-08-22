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方大同攻蛋在即...卻不明原因暴瘦！　經紀人公開原因了

記者蔡琛儀／台北報導

方大同將在本週六於台北小巨蛋開唱，並帶領旗下兩位女歌手王詩安、孔藝弦，提前來台練團，為演唱會暖身。不少粉絲好奇方大同為何看起來越來越瘦，擔心是不是演唱會讓他壓力過大而又變瘦，對此事方大同經紀人表示，由於方大同現在自己當了老闆，不僅要準備巡迴演唱會所有內容，還有公司的大小事也都要處理，工作量變超大，每天忙得焦頭爛額，相對地壓力也跟著變大。

▲▼ 方大同。（圖／寬宏提供）

▲方大同提前來台灣為演唱會練團暖身。（圖／寬宏提供）

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對於體重方大同一直沒有特別注意，因為對他來說，體重不是一件重要的事，而是當了老闆就要將每一件事情都做好，將每個角色分工明確，當歌手時就要將每一首歌曲都唱好，作演唱會時音樂就要盡全力顧好，當老闆時就要將公司大小事都顧好。

前陣子方大同驚喜公布嘉賓，除了王詩安和孔藝弦，還有令人眼睛為之一亮的蛋堡，今天練團現場，方大同也練唱自己新創作的艾美夢遊繪本系列第4彈主題曲《勝者精神》，他透過作品展現自己對教育的理念，方大同包辦雙語詞曲、製作與演唱，歌曲上取自八零年代的復古合成器，與現代新潮的饒舌韻腳相映成趣，加上神來一筆的銅管旋律。將首次登台的孔藝弦更是興奮說：「我其實很緊張，第一次要在老闆的演唱會上演出，這也是我首次亮相，就獻給小巨蛋，格外興奮，希望可以透過音樂讓大家認識我，把最好的一面呈現給各位。」

▲▼ 方大同。（圖／寬宏提供）

▲方大同週六開唱，因此相當關心輕颱白鹿的動態。（圖／寬宏提供）

王詩安、孔藝弦被問到會不會因為演唱會上要站在老闆旁邊，而特別去瘦身，經紀人也表示，公司對於藝人是否要特別去瘦身沒有特別規定，都是很自由開放的態度；但週六輕颱白鹿將登陸，他不斷關注颱風動態，除了盼禮拜六演唱會順利演出，也希望歌迷都要特別注意安全。購票洽寬宏售票系統。

一指點穴貓掌橘虎斑秒入睡　網笑：這應該是強制關機啦！

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