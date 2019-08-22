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范冰冰鉛筆腿美照爆「是假的」！　路人鏡頭一拍…未修原圖曝真實身材

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星范冰冰6月宣布和李晨分手，4年情突然告吹，震撼娛樂圈，雙方後續動向也備受外界關注。她前陣子現身美容院，被拍到臃腫體態，掀起熱議，如今相隔數日，她前往醫院探望病童，網上封傳接拍、生圖（指未修過照片）兩種版本照片，沒想到卻形成強烈對比，一雙小腿肌也意外成為眾人目光亮點。

▲范冰冰探望病童。（圖／翻攝自微博／愛裡的心）

▲范冰冰探望病童。（圖／翻攝自微博／愛裡的心）

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范冰冰19日帶著禮物前往上海某醫院，探視一群正在接受治療的孩子們，當天她穿著印有卡通圖案的灰色T恤，搭配短裙，頭上綁著雙馬尾，不時朝著孩子們比出手指愛心，整個人看起來十分有活力。

當天，范冰冰穿著同款衣服所拍攝的街拍照，近來也在網上曝光，畫面中，她一雙纖細又筆直的鉛筆腿，幾乎白到發亮，鏡頭前擺出插腰動作，更是流露出滿滿女神氣勢。

▲范冰冰街拍照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰街拍照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰街拍照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰街拍美照。（圖／翻攝自微博）

然而，同時網上也流出另組畫面，疑似有路人拍下生圖，經過對比之下，范冰冰腿部看起來豐腴一些，小腿肌也較為明顯，引發部分網友質疑精修圖P太大，不過也有不少粉絲力挺，認為這樣的身材已經很不錯了，意外掀起正反兩面說法、引發熱議。

▲范冰冰街拍當下被路人拍下無P生圖。（圖／翻攝自秒拍）

▲范冰冰街拍當下被路人拍下無P生圖。（圖／翻攝自秒拍）

▲范冰冰街拍當下，被路人拍下無P生圖。（圖／翻攝自秒拍）

►點我看范冰冰街拍過程影片。

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